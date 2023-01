La presidenta de Baleares, Francina Armengol, se ha visto obligada a rectificar y ha eliminado el requisito del catalán a los sanitarios. Ha tomado esta medida tras quedarse sin médicos y enfermeras suficientes para atender las necesidades de la sanidad pública en Baleares. Lo que ha sucedido lo venía advirtiendo OKDIARIO desde hace quince meses. En numerosas informaciones, editoriales y artículos de opinión este digital ha contado como la exigencia del catalán ha echado a centenares de médicos, enfermeras y auxiliares de la sanidad en las Islas y que provocaría cientos de vacantes. Así ha sucedido.

Por no tener el certificado que acredita el conocimiento del catalán muchos profesionales no han podido acceder a un puesto de trabajo en la sanidad pública de las islas y otros se han marchado hartos de la dictadura lingüística impuesta por el pacto de izquierdas que gobierna en las Islas y que forman PSOE, Podemos y los independentistas de Més con la socialista Armengol como presidenta.

Uno de los casos más sangrantes desvelados por OKDIARIO es el que afecta a los enfermos de cáncer de Ibiza y Formentera. El 22 de marzo de 2022 este digitar informaba que los enfermos de cáncer de estas dos islas se quedaban sin médicos especialistas en oncología. De las cinco plazas que estaban asignadas en el Hospital de Can Mises de esta especialidad, sólo había dos cubiertas. El problema, como siempre, era el capricho del Govern de exigir el catalán a los médicos. Ser un excelente profesional con muchos años de experiencia no era suficiente para trabar en Balears si no se sabía catalán.

Anteriormente, el 15 de noviembre de 2021, este medio se hizo eco de la acuciante falta de médicos en Ibiza, cifrada en unos 40 especialistas y 20 facultativos de Atención Primaria, que había motivado la exigencia del catalán. De hecho, el Govern se vio obligado a incumplir su propia ley no tuvo más remedio que rectificar las bases de la convocatoria para cubrir de forma urgente plazas vacantes.

Otra de las muchas informaciones destacadas ofrecidas por este medio para advertir de la hecatombe en la sanidad que suponía la exigencia del catalán fue la del 3 de marzo de 2022 con este titular: «Baleares expulsa a otros 1.692 auxiliares administrativos de la sanidad por no acreditar el catalán».

Y el 22 de septiembre de 2021 la noticia fue que el Govern de Armengol había vetado a 12 aspirantes a enfermeras y 2.5000 celadores por no saber catalán.

El pasado mes de noviembre OKDIARIO informaba de la amenaza de huelga de los médicos y enfermeras ante el colapso en Atención Primaria. Gorka Iriarte, vicepresidente segundo del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), se manifestaba así: «En los 25 años que llevo aquí en la isla, nunca había sucedido que 423 médicos realicen un escrito a la consellera con un decálogo de propuestas y que Salud no haya respondido a ninguna. La situación es tremendamente decepcionante y se está valorando qué nuevas actuaciones vamos a llevar a cabo. La situación en los centros de salud de Baleares es insostenible».

Otros titulares de este digital han sido estos: «Armengol se queda sin auxiliares disponibles para el área de Salud tras echar a 1.700 por no saber catalán» y «Los médicos advierten a Armengol de que no hay profesionales y que pocos quieren venir a Baleares».

El 28 de noviembre de 2022 la noticia desvelada por este digital fue que más de una treintena de médicos de hospitales públicos de Baleares habían dejado sus puestos y se habían marchado a trabajar a la sanidad privada en las Islas o en la península. «Es un goteo, una tendencia progresiva de fuga de médicos de la pública a la privada. Antes se iban a Europa y ahora se van a la privada. Seguimos perdiendo profesionales sanitarios, lo cual no deja de ser una mala noticia para la fortaleza y la calidad del sistema sanitario público de Baleares», lamentaba el presidente del Sindicato Médico de Baleares Miguel Lázaro. En esta fuga de médicos tenía un importante peso la exigencia del catalán.

El verano pasado la situación en la sanidad pública de Baleares ya era caótica y por ello el Govern balear firmó una resolución para crear un bolsín de médicos de familia donde se eximía a los aspirantes de tener el certificado de catalán incumpliendo así la ley aprobada en 2016 por el pacto de izquierdas que gobierna en las Islas.

Colapso en verano y situación crítica las pasadas navidades cuando las Urgencias del Hospital de Inca se vieron colapsadas durante varios días por el aumento de pacientes, preferentemente con enfermedades respiratorias, y la falta de personal. La dirección del centro se vio obligada a cerrar el hospital a la llegada de nuevas ambulancias y pacientes de la zona norte de Mallorca. Así lo contó OKDIARIO el 4 y el 6 de enero.

Ahora, finalmente, el Govern ha reaccionado ante la falta de médicos y enfermeras y suprime el requisito del catalán. La medida llega tarde y cuando el mal ya está hecho para desesperación de sanitarios y pacientes.