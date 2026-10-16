Trepa por una pared, vuela y aterriza: el espectacular coche eléctrico con el que Tesla ha asombrado al planeta

Durante décadas fue la gran promesa incumplida de la ciencia ficción. Anoche, en una explanada de Texas, un coche eléctrico subió por una pared, quedó boca abajo, despegó y aterrizó sobre sus cuatro ruedas ante más de 200.000 espectadores. Pero, ¿es realmente sostenible?

Tesla ha presentado, en medio de una gran expectación, la segunda generación del Roadster, su deportivo eléctrico más esperado, en el centro de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor, cerca de Waco. El evento se retransmitió en directo por X.

«Bueno, ha funcionado», dijo Elon Musk entre los gritos del público nada más terminar la maniobra. El vicepresidente de ingeniería de vehículos de la marca, Lars Moravy, lo resumió en una frase: «Los coches voladores son reales».

Un salto sobre toda la gama

El momento más comentado llegó con la rampa curva. El Roadster trepó por ella hasta quedar invertido, se separó del asfalto, giró en el aire y corrigió su trayectoria con pequeños chorros de aire antes de posarse sobre el pavimento.

La exhibición no terminó ahí. El deportivo saltó por encima de una fila de vehículos de la compañía, entre ellos el Cybercab, la Cybertruck y el camión Semi, mientras el robot humanoide Optimus ocupaba el asiento del conductor.

Musk quiso realizar la prueba ante un público en directo para demostrar que las imágenes no estaban generadas por inteligencia artificial. Después lo celebró con otra frase para la historia: «Resulta que el futuro sí tiene coches voladores».

Vuela con aire comprimido

El secreto no está en alas ni en hélices. El Roadster utiliza propulsores de gas frío, una tecnología desarrollada por SpaceX que expulsa aire comprimido a muy alta presión a través de toberas, sin quemar combustible.

Según Tesla, los depósitos son recargables y pueden volver a comprimirse sin carburante mientras el coche avanza. Unos actuadores eléctricos realizan ajustes en fracciones de segundo para estabilizar el vehículo en el aire.

A ese sistema se suma otro igual de llamativo: unos ventiladores que succionan el aire bajo la carrocería y pegan el coche al suelo. Tesla asegura que esa succión basta para sostenerlo boca abajo, incluso aparcado.

¿Es sostenible el coche volador de Tesla?

El Roadster es 100% eléctrico y sus propulsores no queman combustible: funcionan con aire comprimido que, según Tesla, puede recargarse mientras el coche circula. Sin embargo, comprimir ese aire exige energía de la batería.

Tampoco su fabricación es ligera para el medioambiente. El magnesio, el titanio y la fibra de carbono que reducen su peso requieren mucha energía para producirse, y la fibra de carbono es difícil de reciclar.

Se trata, además, de un deportivo de lujo de producción limitada. Su aportación a la movilidad sostenible es más simbólica que real: demostrar hasta dónde puede llegar un coche eléctrico.

Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfid — Tesla (@Tesla) October 15, 2026

De 0 a 96 km/h en 0,81 segundos

Las cifras de aceleración resultan casi tan asombrosas como el vuelo. Durante el evento, el Roadster pasó de 0 a 96 km/h en 0,81 segundos, y Musk aseguró que la compañía espera rebajar todavía más esa marca.

La velocidad máxima superará los 370 km/h, aunque el empresario apunta a un objetivo aún más ambicioso: la mitad de la velocidad del sonido. La autonomía anunciada supera los 480 kilómetros por carga.

Tesla ofrecerá tres versiones. La Performance, de dos plazas, está pensada para la calle; la Thrust añade propulsores para acelerar más; y la Rocket, monoplaza y sólo por invitación, incorpora el sistema de vuelo completo.

Our design language has evolved since the last reveal: from S3XY to Cybertruck, Cybercab & Optimus Roadster is inspired by the SR-71 & F-35 https://t.co/CV7trDTS66 — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

¿Es sostenible el coche volador de Tesla?

El Roadster es 100% eléctrico y sus propulsores no queman combustible: funcionan con aire comprimido que, según Tesla, puede recargarse mientras el coche circula. Sin embargo, comprimir ese aire exige energía de la batería.

Tampoco su fabricación es ligera para el medioambiente. El magnesio, el titanio y la fibra de carbono que reducen su peso requieren mucha energía para producirse, y la fibra de carbono es difícil de reciclar.

Se trata, además, de un deportivo de lujo de producción limitada. Su aportación a la movilidad sostenible es más simbólica que real: demostrar hasta dónde puede llegar un coche eléctrico.

Reservas desde 43.000 euros

La compañía ya ha abierto las reservas. Apartar la versión Performance exige un depósito de 50.000 dólares, unos 43.000 euros, y la Thrust, 250.000 dólares, cerca de 217.000 euros. El precio final aún no se conoce.

Musk prevé que la producción comience en 2028 en la planta Giga Texas, en Austin. Será, además, el último Tesla diseñado para la conducción manual, ya que el resto de la gama se orienta hacia los vehículos autónomos.

El propio empresario admite que no espera que el Roadster mueva de forma notable las cuentas de la marca de Elon Musk. Es, ante todo, un escaparate tecnológico: el coche con el que Tesla quiere volver a enamorar al público.

Una estética aeroespacial

El diseño también mira al espacio. El jefe de diseño de Tesla, Franz von Holzhausen, defiende una estética aeroespacial, con una carrocería blanca inspirada en los recubrimientos que se emplean en la industria espacial.

Los cristales llevan un tinte dorado que evoca los visores de los trajes de astronauta. Por dentro, la cabina es blanca con detalles en gris, una pantalla central y un volante en forma de yugo con dirección electrónica.

Para reducir peso, el deportivo combina magnesio, titanio y fibra de carbono. Suma alerones activos, un modo de circuito que rebaja la altura de la carrocería y puertas que se abren hacia arriba.

Holy smokes https://t.co/rTnRobllwc — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Las dudas del vuelo

Tras el asombro llegan las preguntas. El propio Musk reconoció que el deportivo no está optimizado para la seguridad, y la versión voladora no está autorizada para circular por vías públicas.

El historial tampoco ayuda. El Roadster se presentó por primera vez en 2017 con la promesa de llegar a los clientes en 2020 y recorrer 1.000 kilómetros con una carga. Ninguno de esos compromisos se ha cumplido.

Además, todas las cifras de la presentación proceden de Tesla y aún no han sido verificadas por pruebas independientes. Pero durante unos segundos, en Texas, un coche voló. Y eso ya ha cambiado la conversación.