Tesla ha presentado la nueva generación del Roadster, su deportivo eléctrico más ambicioso, con una propuesta que va mucho más allá de las prestaciones habituales de un coche de altas prestaciones. El modelo, desarrollado con tecnología de SpaceX, promete acelerar de 0 a cerca de 100 km/h en menos de un segundo y protagonizó una demostración en la que llegó a elevarse del suelo y realizar maniobras en el aire. Sin embargo, su llegada a los concesionarios todavía tendrá que esperar: la compañía prevé iniciar la producción en 2028.

La presentación tuvo lugar este jueves 15 de octubre en las instalaciones de pruebas de SpaceX en McGregor, Texas (Estados Unidos), casi nueve años después de que Elon Musk mostrara por primera vez el proyecto en noviembre de 2017. Durante el evento, Tesla exhibió un vehículo capaz de recorrer una rampa boca abajo, impulsarse en el aire y completar una maniobra acrobática antes de aterrizar. El espectáculo sirvió para mostrar las posibilidades de los propulsores desarrollados junto a la compañía aeroespacial.

Tres versiones y una aceleración de menos de un segundo

Tesla ha anunciado tres configuraciones para el nuevo Roadster: Performance, Thrust y Rocket. La primera contará con dos plazas y podrá acelerar de 0 a casi 100 km/h en menos de 1,6 segundos, mientras que la variante Thrust incorporará propulsores traseros para reducir ese registro a menos de 0,9 segundos. La versión Rocket, de una sola plaza, será la más extrema y, según las cifras anunciadas por la marca, podrá alcanzar esa velocidad en menos de 0,59 segundos.

El fabricante estadounidense también asegura que el deportivo superará los 370 km/h de velocidad máxima y ofrecerá una autonomía superior a los 480 kilómetros. Son cifras anunciadas por Tesla que deberán contrastarse con las especificaciones definitivas del modelo de producción.

La tecnología de SpaceX

Uno de los elementos más llamativos del Roadster es el sistema de propulsión desarrollado en colaboración con SpaceX. La tecnología utiliza aire comprimido a alta presión para generar impulsos que permiten realizar maniobras aéreas. Además, algunas configuraciones incorporarán un sistema de succión bajo la carrocería para aumentar la adherencia al asfalto.

La propuesta abre interrogantes sobre la homologación y la seguridad del vehículo para circular por carretera. El propio Musk reconoció durante la presentación que el deportivo no está necesariamente optimizado para la seguridad, por lo que todavía habrá que conocer cómo se trasladarán estas soluciones tecnológicas a las unidades destinadas a la producción.

Un lanzamiento previsto para 2028

La presentación del nuevo Roadster supone un nuevo paso en un proyecto que acumula años de retrasos. Tesla mostró la segunda generación en 2017 y entonces apuntó a un precio de partida de unos 200.000 dólares, pero las sucesivas demoras han dejado obsoletas aquellas referencias como orientación fiable para su comercialización.

Por ahora, la compañía no ha comunicado el precio definitivo del nuevo modelo. Tampoco ha concretado las condiciones comerciales para España. Con la producción prevista para 2028, el Roadster se perfila como un escaparate tecnológico de Tesla en un momento en el que la empresa está dando cada vez más protagonismo a la conducción autónoma, los robotaxis y la robótica.