Cada minuto cuenta tras un accidente de moto. Con esa idea como hilo conductor, KOMOBI, empresa española de tecnología para la seguridad de los motoristas, celebró el pasado 24 de noviembre en el Acuario de Sevilla su primer encuentro, KOMOBI KONNECT, al que asistieron más de 150 personas de toda Europa.

KOMOBI es un localizador GPS para motos que combina alarma antirrobo, telemetría y eCall: si detecta un accidente, avisa automáticamente a los servicios de emergencia; si alguien mueve la moto sin permiso, alerta al propietario desde el móvil y permite seguirla.

La seguridad vial, en el centro

La jefa provincial de Tráfico de Sevilla, Ana Luz Jiménez, defendió que la seguridad real se construye sobre tres pilares: la persona, el sistema y la tecnología. En su intervención recordó que España cuenta con cerca de seis millones de motocicletas y ciclomotores y que 304 motoristas fallecieron en 2025, según datos de la DGT.

«La libertad de la moto se construye sobre la seguridad.» Ana Luz Jiménez, jefa provincial de Tráfico de Sevilla

El secretario general de ANESDOR, José María Riaño, destacó que la moto crece casi un 20 % este año respecto al anterior, que ya fue un año récord, y subrayó la importancia de la atención tras el siniestro y de contar con tecnologías pensadas específicamente para la moto.

La “hora de oro” tras un accidente

El CEO y cofundador de KOMOBI, Jesús Carnerero, explicó el origen del proyecto y el concepto de “hora de oro”, la primera hora tras un accidente, en la que la rapidez del aviso puede cambiar las consecuencias.

«Cada minuto que pasa puede marcar la diferencia entre volver a casa o no volver. Ahí reside la importancia de nuestro dispositivo, en acompañar al motero desde el primer minuto que lo necesite.» Jesús Carnerero, CEO y cofundador de KOMOBI

La cofundadora, Beatriz Martín, recordó los inicios de la compañía y presentó la nueva generación del dispositivo, KOMOBI GEN II que mejora las dos principales funcionalidades de los dispositivos de la marca, más rápido ante cualquier intento de robo gracias al nuevo módulo GNSS y más preciso en accidentes por su nuevo módem 4G.

«Empezamos en una habitación sin ventanas. Hoy estamos en este auditorio, compartiendo todo lo que hemos construido y todo lo que aún nos queda por construir.» Beatriz Martín, cofundadora de KOMOBI

Historias reales

Tres usuarios relataron en el escenario cómo el dispositivo les ayudó. En uno de los accidentes, a los dos minutos de la caída, el dispositivo llamó al motorista y, al no poder atender, la ambulancia se presentó en el lugar sin que hiciera falta pedir ayuda. En el robo, la alarma y el aviso de movimiento permitieron seguir la moto por GPS mientras se avisaba a la policía, y el usuario pudo recuperarla.

Una acción solidaria para la infancia hospitalizada

KOMOBI entregó el Premio KOMOBI Solidaridad sobre Ruedas, dotado con 1.000 €, a Tu Rincón Motero, el motoclub sevillano organizador de la Papanoelada Motera más grande de toda Andalucía, para llevar juguetes a niños hospitalizados en las áreas de oncología de toda Andalucía. El importe se logró gracias a la participación de la comunidad de la marca durante el mes de noviembre.