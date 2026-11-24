Hay distintas formas de compartir la pasión por el arte: a través de una obra, de una voz o de una mirada que descubre algo nuevo. La 41ª edición del Premio BMW de Pintura reunió esas formas de expresión en el Teatro Real, en una gala presidida un año más por Su Majestad la Reina Doña Sofía y acompañada por la voz de Pasión Vega. La pasión fue el hilo conductor de una velada que reunió a representantes del mundo social y cultural para celebrar la pintura y la música.

Cada edición del Premio BMW de Pintura busca hacernos reflexionar sobre los retos de nuestro tiempo y ayudarnos a mirar con perspectiva lo que sucede, desde la convicción de que no hay progreso sin compromiso social. Este año, la pasión ha sido el hilo conductor de una gala que, como cada edición, ha rendido homenaje a la creatividad y a la entrega de quienes hacen del arte su forma de vivir.

Pasión Vega dio voz a ese encuentro entre el arte y la música con un espectáculo en cuatro actos. La intimidad de una nana, la fuerza de la copla y el ritmo latino dieron distintos matices a un recorrido pensado para acercar la música al público y hacerle partícipe de cada interpretación. La pintura y la voz compartieron así el protagonismo de la noche. El cierre del espectáculo puso el acento en la posibilidad de compartir la pasión por el arte y transmitirla de una generación a otra. Un cierre que simbolizó la ilusión de una nueva etapa.

BMW: Cuatro décadas de compromiso con el arte

Esa idea conecta con los 41 años de trayectoria del Premio BMW de Pintura: acompañar a los artistas en sus carreras y acercar su trabajo a la sociedad. La gala trasladó ese propósito al escenario, uniendo el descubrimiento del arte con la voz y la experiencia de Pasión Vega.

Durante la gala, Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, afirmó: «Creo que el compromiso de una empresa con la cultura se demuestra, sobre todo, en la continuidad. En estar, en acompañar y en crear oportunidades para que el talento encuentre su lugar. Ese es el sentido que tiene para nosotros el Premio BMW de Pintura».

Sobre la pasión que impulsa a los creadores, Terroba señaló: «Para un artista, la pasión es también la necesidad de expresar aquello que no siempre puede decirse con palabras y el valor de compartirlo con los demás».

La noche reconoció también el trabajo de los artistas premiados en esta edición. Pepe Carretero, recibió el Premio BMW de Pintura por su obra “Jardín en agosto” y la bilbaína Elisa Villota obtuvo el galardón en la categoría de Arte Digital por Exploring Urban Memories, una muestra de la apertura del premio a nuevos lenguajes y formas de expresión.

La celebración tuvo también una dimensión solidaria. El Grupo BMW realizó una donación al Banco de Alimentos para apoyar a las personas más necesitadas. Esta aportación da continuidad a la vertiente social del premio, que a lo largo de su historia ha unido la celebración de la cultura con el apoyo a quienes más lo necesitan.

El actor y embajador de la marca Alex González, María Pombo y Pablo Castellanos, el ex tenista Juan Carlos Ferrero, Anne Igartiburu, Ainhoa Arteta, Carmen Lomana, Fiona Ferrer, Silvia Gomez Cuetara, Veva Longoria, Antonio Fournier, Elena Benarroch, Clara Caruana, Patricia Cerezo con su marido Kiko Gámez, Andrea Levy, Marta Rivera de la Cruz, Maria Porto; Barbara P. Manzarbeitia, Marquesa de Mariño; Nora de Liechtenstein, Pedro y Begoña Trapote, entre otras destacadas figuras de la sociedad, estuvieron entre los invitados que acompañaron a los artistas.