Los cruces, los giros y los pasos de peatones son zonas especialmente delicadas en las que conviven coches, bicicletas y peatones. En este contexto, el Gobierno ha aprobado una modificación del Reglamento General de Circulación que afecta directamente al funcionamiento de los semáforos. El cambio, incluido en el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, entró en vigor el pasado 1 de octubre y establece que, con carácter general, queda prohibida una determinada combinación de luces.

Este cambio en los semáforos viene acompañado de otros cambios que también afectan a la convivencia entre peatones y conductores. Entre ellos, destaca la obligación de que los vehículos cedan el paso a las personas que circulen a pie, incluso cuando no haya un paso de peatones señalizado en las calles de plataforma única.

Nuevas normas de los semáforos en España

Desde el 1 de octubre de 2026, la luz ámbar intermitente para los vehículos no puede coincidir con la verde fija para los peatones. Hasta ahora, esta combinación estaba permitida para favorecer la fluidez del tráfico, pero la nueva normativa busca reforzar la protección de los peatones, sin dejar toda la responsabilidad en manos de la prudencia de los conductores.

Sin embargo, esto no quiere decir que la luz ámbar intermitente haya desaparecido de los semáforos; los conductores siguen encontrándola en determinadas circunstancias, así que deben mantener la precaución y ceder el paso cuando corresponde. La novedad es que esta señal no puede coincidir con el verde fijo para los peatones y tiene que estar precedida por una luz roja fija.

El párrafo d) del apartado 4.2 del anexo I del Reglamento determina que «como norma general, en los pasos para peatones con semáforo reservado para peatones, la luz amarilla intermitente para vehículos no podrá coincidir con la luz verde no intermitente para peatones y deberá ir precedida de la luz roja no intermitente».

El director de la DGT, Pere Navarro, ha explicado en una entrevista en «El món» a RAC1 que esta modificación responde a «un cambio de filosofía y de prioridades». Según ha señalado, anteriormente «la fluidez del tráfico pasaba por encima de todo, y ahora priorizamos la seguridad vial».

Asimismo, considera que el sistema actual «genera riesgo» para los peatones y recuerda que «en Europa se ha ido suprimiendo» progresivamente.

En este sentido, defiende que «si está verde para los peatones, debe estar rojo para los coches. Y cuando se ponga verde para los coches, estará rojo para los peatones. Claro y nítido. Queremos «evitar situaciones equívocas». Ahora bien, el responsable de Tráfico reconoce que podrían contemplarse excepciones en determinados cruces cuando la aplicación de la nueva medida ocasione más problemas que beneficios. En esos casos, será necesario presentar «un informe técnico contundente que lo justifique».

Sanciones

Saltarse un semáforo en rojo tiene la misma consideración que no respetar una señal de STOP. Estas conductas constituyen una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir. Esta infracción se puede detectarse por diferentes medios: mediante la intervención de un agente de tráfico, a través de una cámara de vigilancia o por medio del sistema de control foto-rojo instalado en algunos semáforos.

Los radares foto-rojo, equipados con cámaras y sensores para detectar el paso de vehículos con el semáforo en rojo, son cada vez más habituales en las ciudades. Estos dispositivos incorporan cámaras de vigilancia que comprueban si los vehículos se detienen cuando el semáforo cambia a rojo o si, por el contrario, sobrepasan la línea de detención. Hasta la fecha, estos sistemas han conseguido reducir un 20% los accidentes en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao.

Generalmente, se instalan en un soporte fijo, aproximadamente a 25 metros de la línea de detención, y el sistema se activa cuando el semáforo está en rojo y un vehículo sobrepasa dicha línea. Para comprobar la infracción, cada dispositivo tiene dos cámaras en color que realizan fotografías del vehículo:

Primera fotografía. Se toma antes de la línea de detención y muestra el vehículo aproximándose al semáforo, con su matrícula visible. Esta imagen permite identificarlo y comprobar las circunstancias del posible incumplimiento.

Segunda fotografía. Se realiza después de la línea de detención, cuando el vehículo ya ha atravesado el paso de peatones. Su función es aportar una segunda prueba que permita verificar que el automóvil ha rebasado la señal con el semáforo en rojo y confirmar la existencia de la infracción.

En Madrid, el Ayuntamiento da prioridad a la instalación de estos dispositivos en aquellos cruces que presentan un mayor riesgo para la seguridad vial. Entre los factores que se tienen en cuenta están las intersecciones en pendiente descendente, donde los conductores pueden tender a aumentar la velocidad, y los accesos a vías que se perciben como rápidas o que conducen fuera del entorno urbano. También se valoran las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos, los antecedentes de atropellos y la proximidad a colegios, institutos, hospitales, centros de salud y otros lugares frecuentados por personas que pueden tener mayores dificultades de movilidad.