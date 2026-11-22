Cuando se enciende un testigo en el cuadro de instrumentos del coche, es señal de que existe algún problema que requiere atención. Si el aviso aparece en color rojo, la advertencia puede indicar una avería grave o incluso una situación crítica que compromete tanto la seguridad como el funcionamiento de la mecánica del vehículo.

En este contexto, conocido mecánico de TikTok Juan José Ebenezer explica en uno de sus vídeos los peligros que puede afrontar un coche cuando se enciende en color rojo el testigo del aceite y cuál es la diferencia entre esta señal de alerta y el aviso amarillo.

El significado de la luz roja del testigo del aceite

En el interior del motor de un vehículo hay numerosos componentes que se mantienen en movimiento constante y necesitan una correcta lubricación para evitar el desgaste provocado por la fricción. Mientras que el testigo amarillo o ámbar suele advertir de un nivel insuficiente de aceite, el indicador rojo de la aceitera señala un problema mucho más serio: una posible pérdida de presión en el circuito de lubricación. Así lo explica Ebenezer: «Muchísimo cuidado con la luz del aceite roja. Muchos coches las tienen en amarilla y es del nivel, pero cuando es roja, bien parpadee, bien se quede fija, rápidamente paramos el coche».

Cuando la presión del aceite desciende, el lubricante deja de llegar correctamente a todas las piezas del motor. Entre las posibles causas se encuentran una avería en la bomba de aceite, un filtro obstruido, un sensor de presión defectuoso o incluso una fuga. Si los componentes dejan de recibir la película protectora necesaria, el contacto y el rozamiento entre las superficies metálicas pueden provocar daños muy importantes en poco tiempo.

El mecánico insiste en las consecuencias: «Nos podemos cargar el coche si no tenemos presión de aceite. La presión de aceite hace que el coche se lubrique. Si la perdemos, nos podemos cargar el coche en un visto y no visto». Por lo tanto, si aparece esta luz en el cuadro de instrumentos, es fundamental detener el coche en un lugar seguro lo antes posible, apagar inmediatamente el motor para evitar averías graves y llamar a la asistencia en carretera.

¿Y si es amarillo?

El testigo de aceite de color amarillo o ámbar suele advertir de que el nivel de lubricante es insuficiente. A diferencia del aviso rojo, no es indicativo de una avería que requiere atención inmediata, por lo que normalmente es posible seguir circulando unos kilómetros hasta llegar a un lugar seguro. Sin embargo, es conveniente revisar el vehículo cuanto antes, ya que ignorar este aviso puede acabar provocando problemas mecánicos graves.

Cuando se enciende esta luz, lo mejor es detener el vehículo en una zona segura, apagar el motor y esperar unos 15 minutos para que el aceite se enfríe y se deposite en el cárter. Después, hay que comprobar el nivel de lubricante y, si se encuentra por debajo del mínimo, rellenar con el mismo tipo de aceite recomendado por el fabricante. Según aconseja el RACE, no se debe añadir más de medio litro de una sola vez. Asimismo, hay que revisar si existen posibles fugas de aceite debajo del motor.

Entre las causas más habituales de este aviso se encuentra un nivel insuficiente de lubricante, aunque también se puede encender al circular por una pendiente muy pronunciada. Otras causas pueden ser el deterioro del aceite, un sensor de presión defectuoso, la necesidad de realizar el mantenimiento periódico del vehículo o un consumo excesivo de lubricante.

Señales de alerta

Cuando se enciende el testigo del aceite, no siempre es fácil identificar qué está sucediendo. Sin embargo, existen algunas señales que pueden ayudar a detectar que algo va mal.

Una de ellas son los ruidos extraños, especialmente los golpes metálicos o pequeños repiqueteos que se escuchan al arrancar o mientras el motor está en funcionamiento; estos sonidos pueden indicar que algunas piezas no están bien lubricadas. También se deben tener en cuenta las vibraciones anormales, ya que un motor con problemas de lubricación puede perder rendimiento y transmitir movimientos que antes no se percibían.

Otra señal de alerta es el olor a quemado, que puede aparecer cuando el aceite entra en contacto con componentes calientes del motor o se sobrecalienta. Por último, la presencia de humo también puede indicar una averías; si sale humo azulado por el tubo de escape, lo más probable es que el motor está quemando aceite, mientras que un humo blanco y espeso suele estar relacionado con una posible avería o un sobrecalentamiento.

Cuando aparece el testigo del aceite, improvisar o restar importancia al aviso puede agravar la avería. Algunos de los errores más frecuentes se encuentran: ignorar la advertencia, seguir conduciendo para comprobar si desaparece, rellenar el depósito sin averiguar el origen del problema o utilizar un lubricante que no cumpla las especificaciones del fabricante.