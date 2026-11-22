El Grupo Volkswagen ha planteado congelar los salarios y aplicar horarios de trabajo más flexibles en las próximas negociaciones salariales. Una situación que dista de la realidad que viven los sindicatos de la compañía, que han propuesto un aumento del sueldo para todos los trabajadores del 5% con el objetivo de que estos no pierdan poder adquisitivo en pleno aumento generalizado de los costes.

Así lo han señalado fuentes cercanas a la compañía, en conversaciones con este diario, que han explicado que «la dirección del Grupo Volkswagen ha presentado un duro paquete para reducir costes laborales en el que plantea flexibilizar la jornada actual de 35 horas semanales según las necesidades de producción, sin compensar salarialmente los aumentos de jornada; suprimir una paga especial equivalente al 27,5% del salario mensual medio, que también podía transformarse en 6 días libres; eliminar un complemento de 167 euros mensuales y congelar los salarios durante los próximos dos años».

En medio de esta crisis, en la que la empresa ha planteado nuevas medidas para reducir costes laborales, IG Metall ha solicitado un aumento salarial del 5% para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.

Las relaciones entre la dirección del fabricante automovilístico y los representantes de los trabajadores se han vuelto cada vez más tensas a medida que el director ejecutivo, Oliver Blume, impulsa un programa de reestructuración de gran alcance que prevé el recorte de unos 100.000 puestos de trabajo, de los cuales 50.000 serán en Alemania.

Los trabajadores han amenazado con ir a la huelga a partir de enero, después de que Volkswagen rescindiera casi todos sus convenios colectivos salariales con el sindicato. Tanto es así que IG Metall ha advertido que el plan de reestructuración será un conflicto duro y prolongado.

Volkswagen e IG Metall iniciarán el próximo 24 de noviembre en Emden, al noroeste de Alemania, las negociaciones salariales que afectarán a unos 120.000 trabajadores del gigante alemán. Emden es una de las cuatro plantas que podrían cerrar a partir de principios de la década de 2030, según los planes de reestructuración de la compañía, a la que habría que sumar Zwickau, Hannover y Neckarsulm.

Otra de las medidas que se pondrán encima de la mesa será la creación de una nueva empresa para recolocar a los empleados despididos con el apoyo de la Agencia Federal de Empleo de Alemania, tras aprobar la eliminación de 100.000 puestos de trabajo, en el marco de la reestructuración de la compañía, que busca reducir sus costes en 31.000 millones de euros hasta 2030.

Más despidos en el automóvil alemán

La industria automovilística alemana se enfrenta a una ola generalizada de conflictos laborales. IG Metall también planea paros de 24 horas en Mercedes-Benz, Audi y otras empresas involucradas en negociaciones salariales paralelas en el sector de la automoción.

La semana laboral de 35 horas se ha convertido en un punto clave de la disputa laboral. Mercedes también ha pedido a sus trabajadores alemanes que acepten jornadas más largas con el mismo salario, argumentando que sus plantas nacionales se han vuelto demasiado costosas de operar y poco competitivas.