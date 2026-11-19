La ofensiva de las marcas chinas en Europa no cesa. Cada vez son más los fabricantes que desembarcan en nuestro mercado con modelos eléctricos que cuentan con mucho equipamiento, tecnología y prestaciones a precios difíciles de igualar por las marcas tradicionales. El último en sumarse a esta batalla es el Leapmotor B03X, un SUV eléctrico compacto que quiere hacerse un hueco en uno de los segmentos más disputados del automóvil.

Y lo cierto es que argumentos no le faltan. Después de ponerlo a prueba, hay una conclusión bastante clara: Leapmotor ha conseguido desarrollar un coche práctico, espacioso y cómodo, que puede encajar perfectamente en las necesidades de muchas familias. No es un vehículo revolucionario ni pretende serlo, pero tiene algo que cada vez resulta más importante para el comprador: una relación entre precio y producto realmente interesante.

Un SUV compacto que sorprende por su espacio

Pese a que a priori con 4,27 metros de longitud, el Leapmotor B03X podría parecer pequeño, lo cierto es que sus dimensiones están bastante bien aprovechadas. Este hecho hace que pueda aspirar a competir en el segmento SUV-B con muchísima soltura gracias a un enorme maletero que satisface a los más exigentes.

Su diseño exterior apuesta por una estética moderna, con líneas limpias, tiradores de puertas semiocultos y unos grupos ópticos traseros que le aportan cierta personalidad. No busca romper moldes, pero tampoco necesita hacerlo para resultar atractivo.

Donde realmente empieza a destacar es en su capacidad de carga. El maletero ofrece 510 litros, una cifra que deja en buen lugar a muchos SUV de mayor tamaño. A esto se suma un compartimento delantero de otros 105 litros, una solución especialmente práctica para guardar los cables de recarga u otros objetos personales como bolsos.

Si abatimos los asientos traseros, la capacidad aumenta hasta los 1.605 litros. En definitiva, estamos ante un coche que, pese a su planteamiento urbano, puede responder perfectamente a las necesidades de una familia.

Un interior tecnológico inspirado en Tesla

Al abrir la puerta, encontramos uno de los aspectos más llamativos del B03X. El habitáculo transmite una sensación de amplitud y está pensado para que la tecnología tenga un papel protagonista. La pantalla central de 14,6 pulgadas y resolución 2,5K concentra buena parte de las funciones del vehículo. El cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas completa una configuración claramente orientada a la digitalización.

El problema es que Leapmotor parece haber mirado demasiado hacia Tesla a la hora de diseñar el interior. El volante, los mandos multifunción y la organización de los controles recuerdan inevitablemente a los modelos de la firma estadounidense. No es necesariamente algo negativo desde el punto de vista funcional, pero sí es cierto que parece necesitan algo más de personalidad.

En cualquier caso, el espacio disponible es uno de sus puntos fuertes. Los pasajeros de las plazas traseras disfrutan de una habitabilidad destacable y la marca anuncia 947 milímetros de espacio para las piernas.

Lo mejor del Leapmotor B03X está al volante

Una vez en marcha, el SUV chino deja claro cuál es su filosofía. No estamos ante un coche que busque emociones deportivas ni que pretenda ofrecer una conducción especialmente dinámica. Su prioridad es otra: facilitar la vida al conductor.

La respuesta del motor eléctrico es inmediata y permite moverse con soltura en ciudad. Este punto es importante porque otros competidores chinos arrojan dudas. También cumple cuando salimos a carretera, donde ofrece potencia suficiente para afrontar los desplazamientos habituales sin demasiadas complicaciones.

Pero hay un elemento que merece especial atención: el confort. La suspensión y la respuesta general del vehículo están orientadas a ofrecer una experiencia de conducción relajada.

Dos versiones y hasta 382 kilómetros de autonomía

Leapmotor comercializará el B03X en España con dos configuraciones mecánicas. La versión de acceso, denominada Life Pro, incorpora una batería de 39,8 kWh, un motor de 176 CV y una autonomía anunciada de 292 kilómetros. Por encima se sitúa el Design ProMax, que aumenta la capacidad de la batería hasta los 53 kWh y eleva la potencia a 197 CV. En este caso, la autonomía anunciada alcanza los 382 kilómetros.

Ambas versiones cuentan con tracción delantera y entregan 200 Nm de par máximo. La recarga rápida también es uno de sus argumentos comerciales. La versión de acceso admite hasta 100 kW en corriente continua, mientras que la ProMax alcanza los 133 kW. Según los datos facilitados, ambas pueden pasar del 30 al 80 % de batería en unos 16 minutos.

El precio puede ser su gran argumento

Llegamos al apartado que puede terminar inclinando la balanza. El Leapmotor B03X aterriza en España con unas tarifas que buscan poner en dificultades a sus competidores. La versión Life Pro parte de 17.500 euros y la Design ProMax comienza en 20.950 euros. Eso sí, hay una condición importante: estos precios incluyen las ayudas correspondientes al Plan Auto+ y a los CAES.

Sin aplicar esos descuentos, el precio de partida anunciado es de 21.775 euros. La diferencia entre ambas versiones es de apenas 3.450 euros con las ayudas incluidas. Por ese dinero adicional, el comprador obtiene una batería considerablemente mayor, más potencia y 90 kilómetros adicionales de autonomía homologada.

Los grandes argumentos del Leapmotor B03X

El nuevo SUV de Leapmotor tiene algo que muchos compradores buscan actualmente: ofrece espacio, comodidad, tecnología y una autonomía razonable sin disparar el presupuesto. Su maletero de 510 litros es uno de sus grandes argumentos, mientras que el comportamiento confortable y la facilidad de conducción lo convierten en una alternativa interesante para el día a día.

También tiene aspectos mejorables. La dirección podría ser más precisa, el interior necesita personalidad propia y todavía quedan cuestiones importantes por comprobar, como la autonomía real, el funcionamiento del sistema multimedia y su depreciación con el paso del tiempo.

Pero sería injusto no reconocer el trabajo realizado por Leapmotor. El B03X llega con una propuesta coherente y un precio que puede hacer que muchos conductores se planteen dar el salto al coche eléctrico. No es el SUV eléctrico perfecto, pero puede ser uno de los modelos que más complican las cosas a sus rivales en relación calidad-precio. Y en un mercado donde cada euro cuenta, eso puede marcar la diferencia.