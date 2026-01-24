Leapmotor da una lección al Gobierno de Pedro Sánchez y, ante la falta de definición de las ayudas públicas al coche eléctrico, anticipará 4.000 euros en todas las compras financiadas de vehículos nuevos de la marca. Con esta cantidad, el fabricante automovilístico chino ofrece el doble de incentivos que el Ejecutivo, que planea reducirlos hasta los 2.000 euros con la entrada en vigor del nuevo plan, tal y como ha avanzado este diario.

Así lo ha señalado Mónica Mira, directora de Leapmotor para España y Portugal, en la presentación de resultados de la marca, a la que ha asistido este diario, en la que ha destacado que se han puesto en marcha una batería de acciones comerciales para suavizar la incertidumbre sobre los incentivos a la demanda de este tipo de motorizaciones y reforzar su compromiso con el cliente durante el mes de enero.

Ayudas al coche eléctrico de Leapmotor

A través de una acción coordinada con Stellantis Finance, la marca anticipa 4.000 euros en todas las compras financiadas de vehículos nuevos de la marca, que se abonará de manera automática en la cuota número 19 del plan de financiación, ofreciendo una solución transparente y eficaz que elimina el riesgo para el usuario.

Una medida que permite al cliente disfrutar del descuento desde el primer momento, sin depender de los lentos tiempos de la Administración, que lleva un mes sin dar nuevos detalles de los incentivos a la demanda de coches 100% eléctricos.

Además, la marca china se ha comprometido a pagar esta cantidad a sus clientes, aunque finalmente las ayudas sean inferiores a 4.000 euros. Es cierto que con el anuncio del Plan Auto+, el Ministerio de Industria baraja bajar las ayudas a 4.500 euros y eliminar de la ecuación el achatarramiento, pero ahora al Ejecutivo no le salen las cuentas –por la reducción de presupuesto– y pretende bajar los incentivos a 2.000 euros para que al menos duren hasta el tercer trimestre del año.

Descuentos de hasta un 26%

Para completar la ofensiva comercial de enero, la marca ha activado condiciones excepcionales en unidades seleccionadas de su gama actual. Los interesados podrán acceder a ventajas especiales en los Leapmotor T03 y B10 con descuentos que alcanzan hasta un 26% sobre el precio de venta recomendado.

Según datos de precios en España, el T03 parte desde unos 17.500 euros, por lo que se quedaría en menos de 13.000 euros, mientras que en el caso del B10, con un precio de partida de 29.900 euros, se quedaría en 22.126 euros.

Con estas acciones, Leapmotor reafirma su posición en el mercado como una marca que no sólo ofrece tecnología eléctrica avanzada, sino que también responde de manera ágil a las necesidades económicas y de servicio de sus clientes, ya que una de sus señas de identidad son precios accesibles.

«En su esfuerzo por ofrecer una experiencia de usuario premium y sin interrupciones, Leapmotor ha reforzado los estándares de su red oficial. A partir de este mes, todos los concesionarios y servicios oficiales de la marca contarán con, al menos, una unidad del Leapmotor T03 destinada exclusivamente a vehículo de cortesía. Esta iniciativa asegura que los clientes puedan mantener su movilidad habitual durante las operaciones de mantenimiento o reparación de sus vehículos», ha explicado Mira.