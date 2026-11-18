Según la DGT, el paso de cebra está concebido para garantizar la seguridad de los peatones, y su característico diseño de franjas permite mejorar la visibilidad de estos mientras cruzan la calzada. La combinación de los colores blanco y negro permite diferenciar las rayas con facilidad tanto de día como de noche, incluso cuando hay poca luz. Asimismo, las generan un efecto visual que llama la atención de los conductores y les advierte de que deben moderar la velocidad.

En el caso de las motocicletas eléctricas, los patinetes y las bicicletas, la normativa establece unas condiciones específicas. La DGT señala que estos vehículos no tienen prioridad frente a los que circulan por la calzada cuando se aproximan a un paso de peatones. Para cruzar un paso de cebra, quien conduce alguno de estos vehículos debe detenerse y ceder el paso a los peatones que estén cruzando o tengan intención de hacerlo.

Las normas de la DGT para cruzar un paso de cebra

«Un paso de cebra es un espacio habilitado para el cruce de peatones y está claro que la bicicleta es un vehículo. Cuando un ciclista tiene que cruzarlo debe bajarse y pasar caminando. ¡Ciclista! sé cívico y da ejemplo del cumplimiento de las normas», advierte la Guardia Civil.

Los pasos de peatones están reservados para quienes se desplazan a pie. Por tanto, si un ciclista quiere utilizarlos para cruzar la calzada, debe bajarse de la bicicleta y cruzarlos caminando mientras la lleva a su lado. «En contra de lo que muchos ciclistas piensan, las bicis no tienen prioridad en los pasos de peatones. Para cruzar por un paso de peatones, es obligatorio bajarse de la bici y cruzarlo andando», recuerdan desde Tráfico.

La situación cambia cuando se trata de un paso específico para ciclistas, correctamente señalizado y acondicionado para ello. En este caso, el usuario puede cruzar la calzada sin bajarse de la bicicleta y continuar pedaleando. Si los agentes sorprenden a un ciclista cruzando un paso de peatones sin bajarse de la bicicleta, podrán imponerle una multa de 200 euros.

Según el artículo 65 del Reglamento General de Circulación, «los peatones tienen prioridad de paso, respecto de los vehículos, en los casos siguientes, con independencia de otros supuestos contemplados en el presente reglamento:

En los pasos para peatones debidamente señalizados, aceras y demás zonas peatonales.

Cuando un vehículo vaya a girar para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos.

Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal.

Cuando los peatones vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, en una parada señalizada como tal, y se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo.

Cuando transiten unidades militares a pie, filas escolares y comitivas organizadas».

Reforma del Reglamento General de Circulación

Desde el 1 de octubre, en las vías interurbanas, el casco es obligatorio para todos los ciclistas, sin excepciones. Además, al adelantar a una bicicleta, los conductores deben reducir la velocidad al menos 20 km/h por debajo del límite permitido y respetar una distancia lateral mínima de 1,5 metros. Cuando la carretera tiene más de un carril por sentido, también es obligatorio cambiar completamente de carril para realizar la maniobra.

En las vías urbanas, los ciclistas circulan preferentemente por el centro del carril. Los vehículos a motor deben mantener una distancia de seguridad mínima de 5 metros respecto a las bicicletas que circulan delante por el mismo carril. Asimismo, pueden circular en ambos sentidos por calles de un único carril con una velocidad máxima de 30 km/h, siempre que la señalización lo permita.

Vehículos de movilidad personal (VPM)

Los VMP son vehículos eléctricos de una o varias ruedas, con una sola plaza y una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/h. Para circular, deben estar inscritos en el registro correspondiente y llevar una etiqueta identificativa a modo de matrícula. El certificado de inscripción también permite contratar el seguro obligatorio. Los modelos no certificados sólo podrán seguir circulando hasta el 22 de enero de 2027.

La edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal es de 15 años y el uso del casco de protección es obligatorio. También es necesario llevar un chaleco reflectante durante la noche o cuando las condiciones de visibilidad son reducidas. A partir del 1 de octubre de 2027, el alumbrado será obligatorio de forma permanente, incluso durante el día. Fuera de los núcleos urbanos, está permitida la circulación por vías segregadas del tráfico a motor, como las vías ciclistas o los carriles bici, salvo que exista una señalización que lo prohíba. «En caso de utilizar bicicletas, VMP, ciclomotores o motocicletas para desarrollar una actividad profesional, será obligatorio el uso de casco y chaleco reflectante en todo momento», recuerda la DGT.

Finalmente, cabe señalar que la micromovilidad gana popularidad en España: el 24% de la población utiliza habitualmente bicicletas, patinetes o motos eléctricas. Su uso destaca especialmente entre los menores de 30 años.