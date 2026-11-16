Giro en las matrículas españolas: desde noviembre llega el cambio a los coches españoles y la DGT lo ha confirmado

El mercado de turismos continúa mostrando una evolución positiva y cierra octubre con un incremento del 1,8% en las ventas, hasta alcanzar las 98.487 nuevas matriculaciones. Con este resultado, suma ya cinco meses consecutivos con cifras superiores a las registradas en los mismos meses del año anterior. La electrificación mantiene su papel como uno de los principales motores del sector, al concentrar el 31,5% de las ventas durante el mes.

En el acumulado del año, las ventas alcanzan las 1.010.545 unidades, que suponen un 6,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, aunque todavía no se alcanzan los niveles de 2019. Pese a ello, el buen comportamiento del mercado hasta octubre permite mantener las previsiones de cierre de 2026 por encima de los 1,2 millones de turismos vendidos.

Las nuevas matrículas que llegan en noviembre

El origen del sistema de matriculación actual se remonta al 18 de septiembre de 2000. Desde entonces, las matrículas se componen de cuatro cifras y tres letras, un formato que permite generar hasta 80 millones de matrículas diferentes. Sin embargo, no todas las letras están permitidas: se excluyen las vocales y también la «Ñ» y la «Q» para evitar la formación de palabras, nombres o secuencias que puedan generar confusiones.

La última matrícula registrada es la 60** NTY, correspondiente a un CUPRA Terramar, según datos de la DGT a 6 de noviembre de 2026. De cara a los próximos meses, una de las principales incógnitas es cuándo empezarán a verse matrículas con la letra «P» en España. Sin embargo, antes deberán agotarse todas las series correspondientes a la «N», hasta llegar a la combinación NZZ. Una vez completada esta secuencia, comenzará la siguiente tanda de matrículas, que arrancará con PBB.

Tomando como referencia la última matrícula conocida, 60** NTY, todavía quedarían aproximadamente 1,01 millones de combinaciones por asignar antes de llegar a PBB. El cálculo tiene en cuenta que cada combinación de tres letras permite registrar 10.000 vehículos y que, desde NTY hasta NZZ, quedan unas 102 series, incluida la actual. Si se mantiene un ritmo de entre 80.000 y 120.000 matriculaciones mensuales, se necesitarían entre 8 meses y medio y casi 13 meses para completar ese recorrido. Por lo tanto, la letra «P» podría aparecer en las matrículas españolas entre finales de julio y finales de noviembre de 2027, , mientras que la «R» podría llegar entre octubre de 2029 y abril de 2031.

Posteriormente, la «S» aparecería entre julio de 2032 y junio de 2035; la «T», entre mayo de 2035 y agosto de 2039; y la «V», entre febrero de 2038 y octubre de 2043. Las siguientes serían la «W», prevista entre diciembre de 2040 y diciembre de 2047; la «X», entre septiembre de 2043 y febrero de 2052; la «Y», entre junio de 2046 y abril de 2056; y, finalmente, la «Z», entre marzo de 2049 y junio de 2060. De mantenerse este ritmo, las últimas combinaciones podrían agotarse entre 2052 y 2064.

Código QR

Cuando se agoten las combinaciones del sistema actual de matriculación, la DGT tendrá que estudiar posibles cambios para adaptar el formato al crecimiento continuado del parque automovilístico. Entre las alternativas que se han mencionado se encuentra la incorporación de nuevas tecnologías, como códigos QR o microchips integrados en las matrículas.

Estas herramientas permitirían que, mediante un sencillo escaneo, los agentes pudieran consultar información del vehículo, como los datos de identificación, el historial de accidentes, la vigencia del seguro, la ITV o su etiqueta medioambiental. La incorporación de estos sistemas digitales podría facilitar los controles en carretera y reforzar la seguridad vial.

Sanciones

Las placas de matrícula deben mantenerse en perfecto estado, estar correctamente colocadas y resultar perfectamente legibles en todo momento. Manipular una matrícula está castigado con una multa de 6.000 euros y la retirada de seis puntos del permiso. Por su parte, circular sin alguna de las placas, llevarla oculta o en condiciones que impidan su correcta lectura supone una sanción de 200 euros.

Las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas. La infracción de esta norma se sanciona. ▶️ Manipular placa de matrícula: 6.000 € y 6 puntos.

▶️ Circular sin placa de matrícula, llevarla no visible o no legible: 200 € #RevisaTuVehiculo https://t.co/UQF5lTkPy7 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 29, 2021

Finalmente, Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, señala que «durante octubre hemos notado cierta ralentización en las matriculaciones de vehículos. No hemos visto las cifras tan importantes de septiembre y en ello confluyen varias circunstancias.En primer lugar, ha habido menos días hábiles de matriculación y, además, hemos percibido un menor ritmo de actividad comercial en los concesionarios.

A esto se suma que el impulso que tuvo el Plan Auto+ tras la apertura de su aplicación informática en septiembre ha perdido fuerza, por lo que su impacto en las matriculaciones de vehículos electrificados ha sido menor. Todo ello coincide con que el presupuesto destinado a las ayudas de este año se va agotando. Por eso, nos parece fundamental tener visibilidad sobre la continuidad de las ayudas al vehículo electrificado en 2027, si no queremos perder el efecto positivo que han tenido sobre este mercado».