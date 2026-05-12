Mientras millones de conductores circulan sin saberlo, la DGT lleva semanas instalando nuevas señales en las carreteras

La DGT ha actualizado recientemente su catálogo oficial de señales. Se trata de la reforma más importante desde el año 2003, y las nuevas señales ya comienzan a incorporarse de forma progresiva en las carreteras. El objetivo principal de esta renovación es adaptarse a los cambios en la movilidad actual. Como conductores, mantenerse informado sobre estas señales no sólo ayuda a evitar posibles sanciones, sino que también contribuye a una conducción más responsable, consciente y segura.

Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación en la DGT, explica que «se trata de adecuar aspectos de la señalización, en especial algunos de mayor antigüedad, a cambios en el ámbito de la movilidad, en especial en lo relacionado a modificaciones en cuanto a tecnología de los vehículos y otros aspectos de forma que siga manteniendo el máximo nivel como sistema semiótico garantizando la adecuada comprensión por parte de todos los usuarios para garantizar la Seguridad Vial y los desplazamientos eficientes».

Las nuevas señales de la DGT

«Dado el creciente volumen de información que reciben los conductores a través de múltiples canales, la reforma pretende que el sistema de señalización vial transmita mensajes claros, directos y universalmente comprensibles, para lo que, más allá de actualizar el diseño o los detalles gráficos de las señales, asegura que el mensaje que reciben e interpretan conductores, peatones y demás usuarios cumpla con los principios de un sistema semiótico eficaz en línea con lo establecido por la Convención de Viena sobre Señalización Vial, de modo que esta actualización permitirá una mejor comprensión por parte de los usuarios y una mayor coherencia en todo el territorio nacional», detalla la DGT.

🚨 La DGT ha incorporado nuevas señales de tráfico que ya están en nuestras carreteras. 🔄 Las señales cambian.

📚 Los exámenes se actualizan.

⚖️ La normativa evoluciona. ¡Entérate de los cambios más importantes!#Verti #SeguridadVial #ReformaSeñales2025 #ProtecciónAlVolante — Verti (@vertiseguros) October 1, 2025

P-35

Advierte de un riesgo por la cercanía de un tramo situado entre la unión de varias vías y una bifurcación, donde se realizan diferentes cambios de carril que provocan cruces de trayectorias y elevan la probabilidad de accidentes o colisiones.

R-118

Indica la prohibición de acceso a vehículos de movilidad personal. (Es una señal nueva y afecta a todos los VMP y no solo a los patinetes).

Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se definen como vehículos de una o varias ruedas, con una única plaza y propulsados exclusivamente por motor eléctrico, capaces de alcanzar velocidades comprendidas entre 6 y 25 km/h.

Para poder circular, estos vehículos deben estar inscritos en el Registro de vehículos personales ligeros y disponer de una etiqueta identificativa asociada a dicha inscripción. Una vez realizado el registro, se asigna un número de placa al vehículo y se genera un certificado de inscripción en formato digital (PDF), que permite posteriormente obtener la etiqueta con el formato correspondiente (M XXXX LLL), la cual debe colocarse en el VMP como si fuera una matrícula. Esta etiqueta puede adquirirse en centros autorizados de expedición de placas.

En el caso de los VMP no certificados que aún estén autorizados para circular hasta el 22 de enero de 2027, no se asigna número de certificado.

R-120

Señala la prohibición de acceso a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales que se establezcan. Las condiciones se especifican en un panel complementario S-860 o en un cartel en el que se incluya la señal, haciendo referencia en su caso a la clasificación de cada vehículo en función de su distintivo ambiental.

S-47

Indica una zona de circulación que está destinada en primer lugar a los peatones y en la que se aplican las normas especiales de circulación siguientes: la velocidad máxima de los vehículos es de 20 km/h; la circulación está compartida entre vehículos, ciclistas y peatones; los peatones tienen prioridad, pueden usar toda la zona de circulación y por tanto no se señalizan pasos peatonales; los ciclos y, en su caso, los VMP pueden circular en ambos sentidos, salvo que la autoridad competente establezca lo contrario; los vehículos pueden estacionarse únicamente en los lugares designados por señales o por marcas; los juegos y los deportes no están autorizados.

Finalmente, el informe sobre «Necesidades de Inversión en Conservación 2021-2022», de la Asociación Española de la Carretera (AEC), concluye que «el 70% de la red viaria es segura, considerando en conjunto el estado que presenta el firme, la señalización vertical y horizontal, y los elementos de contención y balizamiento», pero «es necesario renovar 100.000 señales de Código en la Red del Estado, una malla en la que 67.000 señales superan la edad de siete años». Reponer estas 100.000 señales costaría 36 millones de euros. Y en la red autonómica, «es preciso cambiar 260.000 señales, lo que requiere inversiones por valor de 62,5 millones de euros. En este caso, la investigación cifra en 166.000 las señales cuyo material retrorreflectante ha superado la fecha de uso recomendada».