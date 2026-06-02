El BOE lo hace oficial: la ITV se deberá pasar cada seis meses en vehículos con más de 10 años de antigüedad

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado una instrucción sobre autocaravanas que actualiza la anterior de 2023, en la que ya se incluye a las furgonetas camperizadas. La nueva instrucción matiza los plazos para pasar la ITV a estos vehículos, que varían si se trata de autocaravana o furgón vivienda.

De esta forma, las autocaravanas tendrán una frecuencia de inspección de la ITV de dos años si los vehículos tienen más de 4 años y anual si son más de 10. Respecto a las furgonetas camperizadas de antigüedad de hasta 10 años, la frecuencia es anual y, de más de 10 años, semestral. También se recoge que las autocaravanas pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquiera de los demás vehículos.

Toda esta novedad se debe a una interpretación hecha por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de marzo de 2018, que estima que un municipio puede limitar los tiempos de estacionamiento, así como prohibir acampar a caravanas, autocaravanas o similares en las vías urbanas o en los espacios adyacentes.

Instalaciones para estos vehículos

La instrucción también recoge novedades en la regulación de las áreas de acogida de autocaravanas como modalidad de alojamiento turístico, entre las que se incluyen las nuevas incorporaciones normativas de Navarra, Extremadura o la Comunidad de Madrid, entre otras. Además, estas zonas tienen que proporcionar una serie de servicios necesarios para estos vehículos y estar adecuadamente señalizadas.

Para ello, ya se recoge dentro del Catálogo de Señales Verticales de Circulación la nueva señal S-128 Punto de vaciado de caravanas. Desde Tráfico se ha asegurado que era necesaria la norma para introducir las novedades normativas y adaptar su contenido a los criterios definidos por el Ministerio de Industria y Turismo, dentro de la materia de inspección técnica de vehículos.