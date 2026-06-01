Dacia Sandero se ha alzado como coche más vendido en España en el mes de mayo. El modelo del Grupo Renault alcanzó las 3.215 matriculaciones y, pese a reducir en un 20% sus entregas, ha logrado ocupar el primer puesto del ranking, seguido por el Hyundai Tucson y el Seat Ibiza.

Según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), la segunda posición ha sido para el Hyundai Tucson, que en el quinto mes del año ha demostrado un fuerte desempeño con 2.561 operaciones y un repunte del 41,3% con respecto a los datos de mayo de 2025.

En tercer lugar se ha situado el Seat Ibiza, que ha sumado 2.451 matriculaciones en el pasado mes de abril, con un avance del 10,7% sobre sus datos de hace un año, colocándose por encima del Toyota Corolla (2.230 registros y un aumento del 11,6%) y del MG ZS (2.183 operaciones y un descenso del 12% en términos interanuales), que completan el ‘top 5’, este último siendo el primer modelo con mayor volumen de ventas del mes entre las marcas chinas por segundo mes consecutivo.

Completan el ‘top 10’, ya por debajo de las 2.100 matriculaciones por modelo, el Toyota Yaris, que sumó un total de 2.069 ventas (+3,4%) en el mes de mayo, mientras que el Opel Corsa terminó en séptimo lugar con 1.975 unidades (+19,8%) para el modelo que se configura en Zaragoza. El Renault Clio, en octavo lugar, firmó un mes de mayo con 1.928 anotaciones (con un fuerte desplome del 25,5%), superando aun así a un Toyota C-HR que firmó un menor volumen de entregas por segundo mes consecutivo (1.929 matriculaciones y una caída del 5,2%) y cerró ‘el top 10’ el MG3, el urbano de la firma china con 1.846 disposiciones en mayo (+21,4% en valores interanuales).

Coche más vendido mayo

Dacia Sandero, el vehículo más vendido en España desde 2013 y en Europa desde 2017, mantiene su liderazgo en 2026 y sigue marcando una época debido a su gran éxito comercial. Ya son tres generaciones, y una reputación que sigue en aumento para este modelo que se ha convertido en imprescindible en el mercado del automóvil nacional gracias a su excelente relación valor-precio.

Los compradores españoles encuentran en Sandero y en su versión Stepway, configuración elegida por el 76% de ellos, un producto atractivo, robusto, amplio, fiable, de calidad y accesible. Además, su motorización Eco-G 120, la preferida, cuenta con un mix que supera el 80%, que permite el ahorro de hasta un 50% con respecto a los combustibles convencionales, una autonomía que alcanza los 1.590 kilómetros y contar con las numerosas ventajas que otorga la etiqueta ECO.

Sandero incorpora un nuevo motor bicarburación turboalimentado de 1.2 litros y 3 cilindros más potente (120 CV en comparación con los 100 CV anteriores), que, por primera vez, combina las ventajas del GLP con una caja de cambios automática. Todas las versiones disponen de una transmisión de doble embrague de 6 velocidades, suave y con gran capacidad de respuesta (que también se ofrece con una caja manual de 6 velocidades). Una primicia para la marca Dacia: los cambios de marcha en la caja de doble embrague también se pueden realizar mediante el accionamiento de levas en el volante.