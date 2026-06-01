Las ventas de coches se congelan en mayo tras registrar un total de 111.894 nuevas unidades, lo que representa un descenso del 0,8% respecto a mayo del año anterior. No obstante, las matriculaciones superan por tercer mes consecutivo los 100.000 turismos y mantienen el ritmo de meses anteriores, empujado, principalmente, por el vehículo electrificado, que alcanza una cuota del 23,1% este mes.

Así lo reflejan los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, que destacan que en el total del año ya se ha superado el medio millón de ventas, con 519.531 unidades vendidas en los cinco primeros meses de 2026, lo que supone un 5,9% más en este periodo que en el mismo de 2025.

Los turismos electrificados, 100% eléctricos e híbridos enchufables, siguen en auge, siendo un importante segmento para el mercado global. En mayo, las ventas aumentaron un 18%, con un total de 25.790 unidades y el 23,1% del mercado total. En el acumulado del año, se alcanzan las 111.38 ventas, un 43,6% más que el mismo periodo del año anterior, representando el 21,4% del total, más de 6 p.p. por encima de 2025.

Ventas de coches en mayo

Respecto a las ventas por canales, particulares y empresas crecieron, mientras que el canal alquilador registró un retroceso tras el aprovisionamiento realizado para Semana Santa y a la espera del periodo de verano. Los particulares son los que mayor aumento han logrado, con 47.796 unidades y un crecimiento del 4,5%.

Por su parte, las empresas han subido un 0,9% en el mes, alcanzando las 34.584 ventas. Por el contrario, con un descenso del 10%, el canal alquilador registra este mayo 29.514 unidades matriculadas.

Comerciales ligeros y vehículos industriales

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros decrecieron en mayo un 2% respecto al mismo periodo del año anterior, con 17.519 unidades. Para el acumulado del año, se registran 82.266 ventas, lo que representa un crecimiento del 7,9%. Por canales, el mercado dirigido a autónomos crece un 14,6%, con 2.934 unidades. Respecto a las empresas, son las que mayor volumen acumulan, con un total de 11.336 ventas, aunque descienden un 1,9% respecto a 2025. Por último, los alquiladores registran un descenso en las ventas del 13,8% con 3.249 unidades.

El quinto mes del año se mantiene estable y registra 2.514 ventas de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses. Esta cifra del conjunto supone un descenso del 0,8% respecto a mayo de 2025. En el año ya acumulan un crecimiento del 12,6% y 14.912 unidades. En concreto, por tipo de vehículos en el mes ambos han mostrado un leve descenso. Los industriales caen un 0,6% con 2.253 unidades. Respecto a los autobuses, autocares y microbuses, registran 261 unidades, un 2,6% menos que el mismo mes del año anterior.