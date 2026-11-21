El sector de la distribución de vehículos ha reclamado al Gobierno, a pocos días de que se celebren las elecciones generales, que tenga en cuenta el peso estratégico de una actividad formada mayoritariamente por pymes y autónomos, así como la puesta en marcha de políticas estables para mantener la competitividad de la industria de la automoción.

Así lo ha señalado el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), Jaime Barea, en eXpo GANVAM 2026, que ha reunido a más de 2.000 profesionales de la venta, la posventa y toda la cadena de valor de la movilidad, en una jornada que ha puesto en valor el talento humano en plena transformación tecnológica.

Barea ha reivindicado el peso de la distribución, la venta, la posventa y todas las empresas del ecosistema de la movilidad: «Esta cadena de valor representa siete de cada 10 euros del sector de automoción desde que el coche sale de fábrica. Aquí están los concesionarios, los compraventas, los talleres, las financieras, las aseguradoras, los desguaces y tantas otras empresas. Siete de cada diez euros. Conviene decirlo alto, porque no siempre se nos ve».

«La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo hay que esperar para que el Gobierno cuide a las pymes y a los autónomos de este sector? Son ellos los que sostienen el empleo en cada barrio y en cada pueblo, los que soportan la carga burocrática y fiscal, y también los que adelantan el dinero de las ayudas. Merecemos políticas estables, previsibles y pensadas para nosotros», ha reclamado el presidente de Ganvam.

El automóvil pide políticas estables

En este sentido, Barea ha confiado en que «el Gobierno que salga tras las elecciones del próximo 29 de noviembre tenga en cuenta al sector de la distribución como se merece». Además, ha hecho un llamamiento a la unión del sector, «Unidos se nos escucha más alto y más fuerte, y llegamos más lejos, tanto en España como en Europa».

Por su parte, el director general de la patronal de los distribuidores, Fernando Miguélez, ha puesto el acento en el papel de los distintos eslabones de la cadena de valor: «No somos un sector que vende coches, somos el motor que mueve España, ya que sin compraventas que compran los centenares de miles de vehículos subastados de flotas, renting o rent a car, no tendríamos capacidad de matricular todos estos vehículos para la actividad empresarial, ni para el alquiler vacacional de los millones de turistas que visitan nuestro país».

«De igual manera, sin esos miles de talleres no podríamos mantener en condiciones mínimas de seguridad un parque tan envejecido», ha criticado Miguélez, que ha insistido en la necesidad de la colaboración de las administraciones públicas para atajar este problema, al superar ya los 15 años la edad media de los coches en el mercado español.

eXpo GANVAM 2026

Con esta sexta edición, eXpo GANVAM reafirma su papel como punto de encuentro de toda la cadena de valor de la movilidad, combinando conocimiento, visión empresarial y compromiso social. Una jornada que, bajo el lema En buenas manos, ha situado a las personas en el centro de la transformación del sector y ha reivindicado ante la Administración el peso de una distribución que, en palabras de Miguélez, es «el motor que mueve España».