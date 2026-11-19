Desde ADINE (Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos) recomiendan comprobar una serie aspectos básicos antes de realizar un viaje por carretera. El primero es la presión, que se debe revisar siempre con los neumáticos en frío y siguiendo las indicaciones del fabricante, ya que un inflado incorrecto favorece el desgaste prematuro y puede afectar a la seguridad.

También hay que vigilar la profundidad del dibujo: aunque el mínimo legal es de 1,6 milímetros, es aconsejable cambiar las ruedas cuando bajan de los tres milímetros. Circular por debajo del límite permitido puede suponer una multa de 200 euros. Finalmente, si el coche tiende a desviarse hacia un lado o el volante vibra durante la conducción, es recomendable acudir a un taller para comprobar si existe algún problema.

La presión recomendada durante los meses de invierno

«Si estás ajustando la presión en un garaje donde la temperatura interior es positiva (p. ej. 18°C) mientras que la temperatura exterior es negativa (por ejemplo, -2°C, una diferencia de 20°C con la temperatura del interior del garaje), recomendamos añadir 0,2 bares a la presión recomendada por el fabricante», recomiendan desde Michelin.En cambio, si la comprobación se realiza directamente en el exterior, Michelin recomienda respetar la presión indicada por el fabricante.

Como explican desde Europa Press, las bajas temperaturas provocan que el aire del interior de los neumáticos se contraiga, lo que se traduce en una pérdida de presión. Se calcula que por cada descenso de 10 °C, las ruedas pueden perder alrededor de 0,07 bares. Cabe recordar llevar los neumáticos con una presión excesiva puede resultar tan peligroso como circular con las ruedas desinfladas. Cuando tienen demasiado aire, disminuye la superficie de contacto con el asfalto y, en consecuencia, también se reduce el agarre del vehículo. Esto puede comprometer la estabilidad y el control, sobre todo al circular por carreteras con hielo o nieve.

Por otro lado, circular con los neumáticos por debajo de la presión recomendada no sólo afecta a la seguridad, sino también al bolsillo. Según estudios del sector, llevar las ruedas con 0,5 bares menos de lo indicado puede aumentar el consumo de combustible entre un 3% y un 4%. Para quienes utilizan el coche habitualmente, este incremento supone un gasto adicional que podría evitarse con una sencilla revisión periódica.

Además, una presión insuficiente provoca que los neumáticos acumulen más calor durante la circulación, favoreciendo el desgaste irregular de la banda de rodadura y acelerando el deterioro de la estructura, lo que puede reducir su vida útil hasta en un 45%. A esto hay que sumar que unas ruedas desinfladas pueden reducir el agarre sobre el asfalto, aumentar la distancia de frenado y comprometer la estabilidad del vehículo.

Pedro Álvarez, director de marketing de Michelin, señala que «el neumático es el nexo de unión entre el coche y la carretera, por lo que tiene que ser seguro, duradero y sostenible. Por ello, este elemento de alta tecnología tiene que estar siempre en buen estado y con las presiones recomendadas por el fabricante».

¿Cuál es la presión recomendada?

Para saber cuánto aire deben llevar los neumáticos, lo primero es consultar las indicaciones del fabricante. Esta información suele aparecer en una pegatina situada en el marco de la puerta del conductor, aunque también puede encontrarse en el manual del vehículo o, en algunos modelos, en la tapa del depósito de combustible.

Hay que tener en cuenta que no siempre existe una única presión válida. Los fabricantes suelen establecer diferentes valores en función de la carga del coche. Por ejemplo, las necesidades varían si sólo viaja el conductor o si el vehículo circula con varios pasajeros y el maletero lleno. Por este motivo, es importante comprobar qué presión corresponde a las condiciones reales de conducción.

Errores a evitar

Entre los errores más habituales relacionados con el mantenimiento de los neumáticos se encuentra llevar una presión inadecuada. Si es demasiado alta, provoca un mayor desgaste en la parte central de la banda de rodadura, mientras que si es insuficiente, deteriora los extremos.

También es importante prestar atención a las llantas, ya que utilizar unas demasiado anchas o estrechas para el neumático puede favorecer el desgaste de la zona central y reducir la tracción. Otro aspecto fundamental es la alineación de los ejes. Cuando la banda de rodadura presenta un desgaste concentrado en uno de sus laterales, puede deberse a una alineación incorrecta, lo cual puede acortar hasta un 20% la vida útil de las ruedas y aumentar el consumo de combustible un 16%.

Por otro lado, el desgaste irregular del dibujo, conocido como «efecto de dientes de sierra», puede dar lugar a problemas en la suspensión o con bloqueos en los frenos. Por último, conviene elegir siempre neumáticos con las medidas que aparecen en la ficha técnica del vehículo, teniendo en cuenta también la carga habitual y el tipo de superficies por las que circula.