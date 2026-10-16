Rociar vinagre en las puertas del coche: para qué sirve y por qué los expertos instan a hacerlo

Las tareas de mantenimiento del coche no siempre requieren productos específicos. En ocasiones, algunos remedios caseros pueden ayudar a limpiar determinadas zonas del vehículo, teniendo en cuenta las características de cada material. Uno de los productos más utilizados es el vinagre blanco, conocido por sus propiedades limpiadoras y por su utilidad para eliminar ciertos restos de suciedad. En este contexto, rociar vinagre en las puertas del coche se ha convertido en uno de esos trucos que despiertan curiosidad entre los conductores.

Aunque muchas personas lo relacionan exclusivamente con la limpieza del hogar, este producto también puede resultar útil para aquellas zonas donde se acumulan humedad, polvo y residuos con el paso del tiempo. Los bordes interiores, las juntas de goma y los burletes pueden acumular suciedad que no se elimina con un simple paño.

Por qué deberías rociar vinagre en las puertas del coche

El vinagre blanco es un producto habitual en la limpieza del hogar gracias a su contenido en ácido acético. Sin embargo, también se utiliza en algunos trucos de mantenimiento del coche, especialmente para retirar suciedad de zonas como los marcos de las puertas, el maletero y los rieles. Su aplicación puede ayudar a limpiar determinadas superficies, aunque conviene tener precaución con las gomas, los plásticos y los acabados del vehículo.

Entre los usos que se le atribuyen está el de actuar como repelente natural de insectos, ya que su olor puede resultar desagradable para algunas especies, como las hormigas. También puede ayudar a neutralizar malos olores y a eliminar restos de suciedad acumulados en los bordes de las puertas.

Diluye el vinagre blanco con la misma cantidad de agua destilada para determinadas tareas de limpieza exterior. Prueba la mezcla en una zona poco visible para comprobar que no daña la superficie. Utiliza una bayeta de microfibra para limpiar sin rayar los acabados del vehículo. Aclara bien la zona después de la aplicación y evita que el vinagre se seque sobre la pintura. Comprueba que el producto sea compatible con los materiales delicados antes de aplicarlo sobre plásticos o gomas.

Como orientación, se recomienda realizar la limpieza una vez al mes. En época de lluvias, lo ideal sería repetirla cada dos semanas, mientras que si se detecta la presencia de insectos, se puede incrementar la frecuencia hasta dos veces por semana hasta solucionar el problema. Si los burletes presentan algún desperfecto, lo más aconsejable es acudir a un taller.

Los mejores trucos de limpieza

#Hogardiez #CleanTok #coche #trucos ♬ so original – Marta y Helena | @hogardiez @hogardiez Hoy te compartimos varios trucos de limpieza y mantenimiento para tu coche que, tal vez, no conocías 🙌 👉 Para las marcas de pintura de una columna u otro coche pulveriza laca del pelo y pasa una bayeta. ⚠️ Este truco, sirve para eliminar la pintura, NO las rayadas profundas. 👉Para las llantas, pulveriza quitagrasas, deja actuar unos segundos y aclara. Si están muy sucias, te puedes ayudar de un cepillo para juntas. 👉 Para secar el coche por fuera, lo mejor es usar una toalla. 👉 Para los cristales, usa limpia-cristales con una bayeta de microfibra (nuestras favoritas son las de @Bayeco ) 🌸 Limpiacristales casero 🌸 • 500ml de agua (si es destilada, mejor) • Un chorrito de jabón para platos • Un chorrito de alcohol 👉 Para evitar que se queden las marcas de lluvia en los retrovisores, aplica un poco de WD-40 con una bayeta (creará una película protectora). No uses demasiado producto o se empañará. 👉 Para las manchas en tapicería, aplica un quitamanchas, deja actuar, aclara con una bayeta, y pasa el aspirador. 👉 Lleva una brocha siempre encima para ir quitando el polvo que se acumule. 👉 Para evitar que se acumule tanto polvo, aplica la siguiente mezcla con ayuda de una bayeta. También va muy bien el abrillantador en soray de Mercadona. 🌸 Mezcla antipolvo 🌸 • 1 tapón de suavizante • ⁠1 cda. de vinagre de limpieza • ⁠1 cda. de jabón lavaplatos • ⁠500ml de agua 🛍️ El resto de productos, los encontrarás dentro de nuestro Escaparate Amazon (enlace en la biografía) ❤️ ¡Esperamos que te sirvan! Si tienes cualquier duda, déjala en comentarios y te intentaremos ayudar 🥰 #LimpiezaCoche

Existen varios trucos sencillos para mantener el coche limpio y en buen estado sin demasiado esfuerzo. Para eliminar restos de pintura de una columna u otro vehículo, puedes probar con laca para el pelo y una bayeta, siempre que no se trate de arañazos profundos. En las llantas, utiliza un producto quitagrasas y, si la suciedad está muy incrustada, ayúdate de un cepillo para juntas. Para secar la carrocería, lo mejor es una toalla específica para coches, mientras que los cristales pueden limpiarse con una bayeta de microfibra y un limpiacristales.

También puedes preparar uno casero mezclando 500 ml de agua, preferiblemente destilada, un chorrito de jabón para platos y un poco de alcohol. Si quieres mantener el interior libre de polvo durante más tiempo, puedes utilizar una bayeta de microfibra ligeramente humedecida con un producto adecuado para las superficies del vehículo. Otra opción es preparar una mezcla con 500 ml de agua, una cucharada de vinagre de limpieza, una cucharada de jabón lavavajillas y una pequeña cantidad de suavizante.