Cómo sacar un coche atascado en el barro

Uno de los momentos más amargos en el mundo del motor es quedarse tirado con el coche o atascado en el barro. Ante esta segunda situación, muchos optan por tirar de conocimientos y pillería para sacar a su amigo de cuatro ruedas de una situación comprometida; pero otros, en cambio, entran en pánico y con el paso de los minutos deciden acudir o llamar a la grúa o asistencia en carretera para que los salve de un escenario complejo. Por ello, a continuación, y centrándonos principalmente en aquellos que desconocen la técnica, os vamos a explicar paso a paso cómo sacar un coche atascado del barro.

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Cómo sacar un coche atascado del barro

Tal y como hemos destacado líneas atrás, para sacar un coche atascado en el barro necesitarás algunos conocimientos y mucha técnica y maña para no empeorar la situación y tener que recurrir a profesionales. Por ello, os lo vamos a explicar paso a paso. En primer lugar, debemos de evaluar la situación y comprobar si las ruedas están atascadas y observar la profundidad del barro, es decir, si el coche en cuestión está apoyado en el chasis o los neumáticos.

A continuación, debemos de evitar cualquier tipo de acelerones en exceso, pues esto solo hará que las ruedas patinen mucho más y se acaben hundiendo. Realizar esta acción con mucha calma y trabajando siempre con suavidad, la clave para poder sacar a tu amigo de cuatro ruedas de este escenario complicado. El siguiente consejo es enderezar las ruedas en todo momento, por lo que colocaremos el volante recto para maximizar la tracción hacia adelante o atrás.

Una vez hayamos realizado estos primeros pasos, es hora de colocarse los guantes, si los tenemos lógicamente, y empezar a retirar barro del alrededor de las ruedas. Si es posible, usaremos una pala, un palo o incluso las manos para quitarlo delante y detrás de las ruedas motrices. Tras esto, colocaremos materiales bajo las mismas para que agarre mejor al suelo, como, por ejemplo, más arena, tierra seca, cartones, alfombrillas del coche, tablas, madera o ramas, entre otras cosas. Posteriormente, es recomendable utilizar la técnica del balanceo, o lo que es lo mismo, alternar entre marcha adelante y atrás de forma suave. ¿Para qué sirve esto? Para crear como una especie de impulso que ayude a salir.

Si no funciona esta técnica, otro ejemplo sería reducir ligeramente la presión de los neumáticos, es decir, bajarlo ligeramente para aumentar la superficie de contacto. Eso sí, no lo hagas demasiado y recuerda inflarlos posteriormente. Por otro lado, si el vehículo posee controles electrónicas convendría desactivarlos por completo, puesto que algunos tienen un control de tracción que impide avanzar en el barro. Para ello, solo necesitarás consultar el manual del automóvil y desactivarlo de forma temporal. Por último, pide ayuda siempre que puedas para empujar el coche y acelerar al mismo tiempo suavemente. Si después de todas estas técnicas ha sido imposible reanudar la marcha, llama a un amigo con remolque o a la grúa si es necesario.

Consejos de seguridad para sacar un coche del barro

Como es lógico, esta situación comprometida podría tener ciertos peligros que podrían poner en peligro la vida del conductor o ayudantes. Por ello, es aconsejable que no te coloques delate o detrás del coche mientras intentas sacarlo, realizar maniobras bruscas que puedan dañar el propio automóvil o llamar a los profesionales si nos percatamos de que la situación está muy complicada.

Vas mirando la pantalla para no perderte nada. Sí, 1 de cada 3 personas cruza así. Y en un segundo, puedes terminar perdiéndolo todo. ¿Merece la pena esa notificación? Más información: https://t.co/0LVYIMUyeX

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Otros trucos para sacar el coche estacando

Balancear el coche alternando marcha adelante y atrás suavemente Reducir la presión de los neumáticos para aumentar el agarre al trazado Colocar alfombrillas específicas bajo las ruedas motrices Usar arena, grava o tierra seca para mejorar la tracción Poner ramas, tablas, piedras u otros elementos delante de las ruedas Girar ligeramente el volante para buscar mejor agarre Desactivar el control de tracción si el coche lo permite Usar una cuerda de remolque con otro vehículo Empujar el coche mientras se acelera de forma suave Quitar barro acumulado delante y detrás de las ruedas Aprovechar pequeñas pendientes para generar inercia Evitar detenerse completamente si el coche aún se mueve Usar marchas largas para evitar que las ruedas patinen Mantener aceleración constante en lugar de brusca