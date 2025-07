El truco japonés para refrescar tu coche en verano sin encender el aire acondicionado: no falla

El verano no da tregua. Con las temperaturas disparadas por encima de los 40 grados en muchas zonas de España, salir a la calle es todo un reto, y subirse a un coche que ha estado aparcado al sol durante horas puede sentirse como meterse directamente en un horno. Afortunadamente, en medio de esta ola de calor, ha empezado a circular por redes sociales un truco japonés que promete refrescar el interior del coche en apenas medio minuto y sin recurrir al aire acondicionado.

La técnica se ha hecho viral en plataformas como TikTok y se ha convertido en una solución rápida y sorprendentemente sencilla para quienes no quieren o no pueden encender el aire acondicionado nada más entrar al coche. ¿Es magia? No. ¿Funciona? Según muchos usuarios, sí. ¿Merece la pena probarlo? Eso ya depende de cada uno, pero en plena ola de calor, toda ayuda es bienvenida.

El truco japonés para enfriar el coche en verano

Cualquiera que haya dejado su coche aparcado al sol durante un par de horas sabe perfectamente lo que significa «efecto invernadero». Este fenómeno ocurre porque la radiación solar entra por las lunas del coche y calienta todos los elementos del interior: salpicadero, volante, asientos, e incluso los cinturones de seguridad. Estos materiales no sólo absorben el calor, sino que lo retienen durante un buen rato, liberándolo lentamente. El resultado es que, aunque en el exterior haya 38 o 39 grados, dentro del vehículo la temperatura puede dispararse hasta los 70ºC o más.

Lo más habitual es arrancar el motor y encender el aire acondicionado a máxima potencia para intentar bajar esa temperatura infernal lo más rápido posible. Pero esto no siempre es lo más efectivo, ni lo más recomendable para el sistema del vehículo. El aire acondicionado necesita un poco de tiempo para alcanzar su máximo rendimiento, y si el interior está ardiendo, lo único que hace es remover aire caliente durante varios minutos antes de lograr una sensación de frescura.

El truco japonés que se ha viralizado en TikTok es sorprendentemente fácil de llevar a cabo en el coche:

Baja completamente la ventanilla del lado del conductor.

Deja todas las demás ventanillas cerradas.

Sal del coche.

Abre la puerta del copiloto.Comienza a abrir y cerrar esa puerta de forma rítmica, como si la estuvieras usando de abanico.

Haz este movimiento durante unos 30 segundos.

Vuelve a subir al coche. El aire interior debería sentirse más templado y menos asfixiante.

Esto genera un intercambio de aire rápido y forzado. Al mover la puerta como si estuvieras ventilando una habitación, lo que haces es empujar el aire caliente fuera del coche y facilitar que entre aire nuevo (que, aunque esté caliente, es menos denso y más respirable que el aire estancado del interior del coche).

¿Por qué funciona?

Aunque a primera vista pueda parecer una ocurrencia sin sentido, el truco tiene una explicación física bastante lógica. El calor acumulado dentro del coche es el resultado del aire estancado que ha sido recalentado durante horas. Al bajar una ventanilla y mover repetidamente una puerta del lado contrario, se genera un efecto de succión de aire que ayuda a expulsar ese aire caliente y acelerar la renovación interior.

En otras palabras, es una manera muy rudimentaria pero efectiva de crear una corriente de ventilación que, si bien no enfría mágicamente el coche, sí contribuye a disminuir la sensación térmica en el interior y, sobre todo, reduce la concentración de aire caliente pegajoso que te impide respirar al entrar.

Como con todo truco viral, hay opiniones divididas. Hay quienes aseguran que han notado una diferencia clara en el ambiente del coche tras aplicar esta técnica, y otros que se muestran más escépticos. Uno de los comentarios más repetidos en redes sociales es: «No es que se enfríe de golpe, pero al menos expulsas el aire caliente». Y es precisamente esa la clave del método: no se trata de enfriar el coche como lo haría un sistema de aire acondicionado, sino de reducir la sensación térmica asfixiante que se acumula cuando el vehículo ha estado aparcado al sol.

Hay que tener en cuenta que el truco no va a hacer milagros. Si el coche ha estado al sol con 42 grados durante toda la tarde, no va a bajar la temperatura interior a niveles agradables con sólo mover una puerta. Pero sí puede mejorar lo suficiente como para que el arranque del aire acondicionado sea más eficaz.

Eso sí, los expertos también insisten en que lo ideal sería combinar este método con otras prácticas, como utilizar parasoles reflectantes, dejar un poco entreabiertas las ventanillas cuando se pueda, aparcar a la sombra siempre quesea posible o usar fundas en los asientos que no retengan tanto calor.

No cuesta nada probar el truco japonés para enfriar el coche, ya que no implica ningún gasto y, con suerte, puede ayudarte a empezar el trayecto de una forma un poco más soportable. Tal vez no convierta tu coche en un oasis, pero al menos evitará que sientas que estás entrando en una sauna sobre ruedas.