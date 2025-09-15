Cómo limpiar el vómito del coche y cómo eliminar el olor

Posiblemente, un gran número de conductores ha experimentado, de primera mano, lo que es ir conduciendo y que alguno de sus acompañantes vomite en el coche. Esta situación suele ser muy desagradable por el olor y por la mancha que suele dejar el vómito en la tapicería del vehículo, que es casi imposible de quitar. Por ello, a continuación os vamos a detallar algunos trucos caseros para limpiar el vómito del coche de la forma más rápida y efectiva.

Cómo limpiar una mancha de vómito de la tapicería del coche

Tal y como hemos detallado anteriormente, limpiar una mancha de vómito de la tapicería del automóvil puede ser una misión que, posiblemente, se convierta en una auténtica pesadilla. Sin embargo, si conoces qué hacer ante este escenario y los productos/elementos que debes utilizar… se suele convertir en una tarea mucho más sencilla.

En primer lugar, debemos de conseguir los utensilios, como, por ejemplo, guantes de goma, papel o toallitas, agua, detergente suave (jabón), bicarbonato de sodio, vinagre blanco en algunas casos, paños limpios o toallas de microfibra, cepillo o esponjas y una aspiradora.

Cómo quitar el vómito: paso a paso

En primer lugar, nos centraremos en retirar todos los residuos que han quedado en el interior del habitáculo. ¿Cómo lo haremos? Pues bien, usando toallas y papel. Eso sí, debes de tener cuidado para no esparcirlo o que penetre más en el interior de la tapicería. Con un paño seco, presionaremos ligeramente sobre el vómito y lo retiraremos de forma cuidadosa.

Una vez realizado el primer paso, el segundo sería limpiar la zona con jabón y agua. Para ello, mezclaremos el agua con detergente, humedeceremos la esponja y con un paño frotaremos ligeramente la zona en cuestión. Es importante resaltar que no se empape en concreto esa zona de la tapicería, solo humedecerla.

Utilizar un poco de bicarbonato vendrá bien para intentar quitar el mal olor. Solo debemos de echar un poco del mismo sobre la zona que previamente hemos limpiado y lo dejaremos actual, aproximadamente, sobre 30 minutos. A partir de dicho momento, solo quedará aspirar el bicarbonato con una aspiradora y además nos aseguraremos de que el resto de la suciedad se introduzca dentro de dicho elemento para dejar la tapicería impoluta.

Por último, es importante que la zona se seque completamente, por lo que es aconsejable abrir las ventanillas del vehículo e incluso puertas para acelerar el proceso de recuperación. Por otro lado, cabe destacar que si el vómito se incrustó significativamente puede ser necesario la utilización de una máquina limpiadora de tapicería o, en el peor de los casos, acudir hasta un profesional mecánico.

Cómo quitar el olor a vómito del coche

¿Qué ocurre si después de limpiar el vómito del coche sigue con el olor característico? Hay que tener en cuenta que puede ser difícil eliminarlo por completo si no se trata bien o no se elimina de forma completa y rapidez, ya que se puede incrustar en cualquier rincón del habitáculo. Por ello, es vital localizarlo tras observar bien en todos los rincones, es decir, asientos, costuras, alfombrillas, freno de mano, puertas…

A partir de ahí, y tal y como hemos resaltado líneas atrás, hay que utilizar ciertos productos para retirarlo, como, por ejemplo, agua, jabón, bicarbonato, aspiradora, trapos… pero, ¿cómo podemos eliminar el olor? a continuación os detallaremos algunos sencillos trucos.