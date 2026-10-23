Mientras los españoles gastan un pastizal en cambiar el aceite del coche, los japoneses usan este método que alarga la vida útil de los motores

Cambiar el aceite del coche es una de las tareas de mantenimiento más importantes, pero normalmente no se le presta la atención que merece. En España, muchos conductores esperan a que llegue el momento indicado por el fabricante para acudir al taller, pero en existe una filosofía de mantenimiento muy arraigada en Japón que pone el foco en la prevención y que invita a replantearse algunos hábitos al volante.

En lugar de esperar a que el motor presente síntomas de desgaste o a que surja un problema, este enfoque apuesta por prestar atención a los pequeños detalles y realizar revisiones periódicas para mantener todos los componentes en perfecto estado. Uno de los aspectos en los que se aprecia esta filosofía es precisamente el cuidado del aceite del motor con el objetivo de conservar las propiedades del lubricante y reducir el desgaste de las piezas internas.

Cada cuánto cambiar el aceite del coche según los japoneses

Los fabricantes japoneses suelen recomendar intervalos de cambio de aceite más cortos que los alemanes. En muchos modelos de Toyota, Honda, Mazda o Nissan con motores convencionales, lo habitual es sustituirlo cada 10.000 o 15.000 kilómetros, o una vez al año.

En cambio, marcas alemanas como Volkswagen, BMW, Audi o Mercedes-Benz suelen establecer intervalos de entre 15.000 y 30.000 kilómetros, o de hasta dos años. Algunos modelos cuentan, además, con sistemas de mantenimiento flexibles que calculan cuándo es necesario cambiar el aceite en función de las condiciones de uso del vehículo.

Estas diferencias responden a dos filosofías de mantenimiento muy diferentes. Tradicionalmente, los fabricantes japoneses han priorizado la durabilidad a largo plazo, estableciendo intervalos más conservadores para mantener el motor en buenas condiciones.

Los fabricantes alemanes, por su parte, buscan optimizar los costes de mantenimiento, especialmente durante los primeros años de vida del vehículo. Para ello, apuestan por aceites de larga duración, conocidos como «LongLife», que cumplen homologaciones específicas y están formulados para conservar sus propiedades durante miles de kilómetros.

Método ‘Kaizen’

El término japonés «kaizen» se traduce como «mejora continua» y hace referencia a una filosofía que defiende que los pequeños cambios, aplicados de manera constante a lo largo del tiempo, pueden dar lugar a grandes resultados. Esta forma de trabajar se ha popularizado gracias a empresas japonesas como Toyota, que la incorporó a su sistema de producción para mejorar la calidad, reducir errores y aumentar la eficiencia.

Los conductores y mecánicos japoneses prestan especial atención al mantenimiento preventivo y, en determinados casos, sustituyen el aceite con mayor frecuencia que en Europa. Tradicionalmente, algunos intervalos se han situado entre los 5.000 y los 7.000 kilómetros, aunque la periodicidad depende del modelo, el tipo de lubricante y las recomendaciones del fabricante.

La prevención de averías ocupa un lugar importante en la cultura japonesa del mantenimiento de vehículos y puede aportar varios beneficios para la salud del motor. Cambiar el aceite con la frecuencia adecuada ayuda a reducir la acumulación de residuos y la fricción entre las piezas internas, lo que contribuye a prolongar su vida útil y limitar el desgaste de componentes como los pistones, las válvulas y el cigüeñal. Además, mantener el lubricante en buen estado favorece un funcionamiento más suave y eficiente del vehículo.

Cómo revisar el nivel de aceite

Shell Lubricants ofrece varias recomendaciones para mantener el aceite del motor en buen estado. Lo primero es consultar las especificaciones del fabricante antes de comprar el aceite, ya que elegir el producto adecuado ayuda a proteger el motor y prolongar su vida útil. Además, aconseja comprobar el nivel aproximadamente una vez al mes y siempre antes de emprender un trayecto largo.

El cambio de aceite debe realizarse siguiendo las indicaciones del fabricante, con intervalos que pueden variar entre 5.000 y 30.000 kilómetros, según el modelo y el tipo de motor. Para revisar el nivel, los pasos a seguir son muy simples:

Aparca el coche en una superficie llana, ya que una pendiente puede alterar la medición. Lo más recomendable es revisar el aceite con el motor frío. Abre el capó y extrae la varilla de medición. Límpiala con un trapo o una servilleta, introdúcela de nuevo hasta el fondo y vuelve a sacarla para comprobar el nivel. Observa las marcas de la varilla, que indican los niveles mínimo y máximo. Si el aceite está cerca del mínimo, añade pequeñas cantidades del lubricante recomendado para tu vehículo, sin superar nunca el máximo. Espera unos minutos después de rellenar el aceite y vuelve a comprobar el nivel.

Por norma general, no está permitido cambiar el aceite del coche en la vía pública como parte de las tareas habituales de mantenimiento. El artículo 4 del Reglamento General de Circulación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), determina que «se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en ella o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar».