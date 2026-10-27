Los mecánicos explican la razón: «Si dejas el coche en invierno en la calle, no lo arranques directamente ni pises el freno y espera unos segundos hasta que se haga el test eléctrico»

Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), en septiembre de 2026 se matricularon 18.635 vehículos eléctricos puros, un 65,7% más que en el mismo mes del año anterior. En el acumulado de enero a septiembre, las matriculaciones alcanzaron las 112.173 unidades, con un crecimiento del 37,5% interanual. Los turismos eléctricos e híbridos enchufables sumaron 31.945 matriculaciones en septiembre, un 56% más que un año antes, y representaron el 34% de las ventas de turismos nuevos durante ese mes. Entre enero y septiembre, ambas tecnologías acumularon 217.298 unidades, el 23,8% del mercado.

Por otro lado, la infraestructura de recarga de acceso público en España sigue ampliándose y ya cuenta con 58.075 puntos, después de incorporar 1.393 nuevos durante el tercer trimestre de 2026. Esto representa un aumento del 2,5% en comparación con el trimestre anterior, según el último Barómetro de Electromovilidad elaborado por ANFAC. Sin embargo, el ritmo de expansión de esta red se ha frenado considerablemente en lo que va de año. Entre enero y septiembre de 2026 se han instalado 5.003 nuevos puntos de recarga, frente a los 13.382 que se añadieron durante el mismo periodo de 2025. De este modo, en los nueve primeros meses de 2026 solo se ha alcanzado el 37,4% de los puntos instalados en el mismo periodo del año anterior.

Cómo arrancar el coche eléctrico en invierno

A diferencia de los vehículos de combustión, los coches eléctricos son más sensibles a las condiciones térmicas, ya que su funcionamiento depende en gran medida de la batería. Cuando las temperaturas descienden, los efectos del frío sobre este componente se hacen mucho más evidentes y pueden repercutir tanto en el rendimiento como en la autonomía.

En primer lugar, es recomendable evitar que la batería se descargue por completo y, siempre que sea posible, no mantenerla cargada al 100 % durante periodos prolongados cuando el vehículo permanece estacionado. Para el uso cotidiano, muchos fabricantes recomiendan limitar la carga al 80 %, aunque este porcentaje puede variar según el modelo. Si se va a hacer un viaje largo, sí puede ser conveniente cargarla por completo antes de salir.

Si el vehículo cuenta con una función de precalentamiento de la batería, puede resultar muy útil antes de iniciar la marcha. También es aconsejable encender la calefacción mientras el coche sigue conectado al cargador, siempre que se vaya a conducir después. De esta manera, el interior alcanza una temperatura agradable sin consumir tanta energía de la batería durante el trayecto.

Por otro lado, diversos estudios sobre el comportamiento de los coches eléctricos en invierno apuntan a que la autonomía puede disminuir entre un 20% y un 30% respecto a condiciones meteorológicas más favorables. Esta pérdida de autonomía responde principalmente a dos causas. En primer lugar, el frío dificulta el correcto funcionamiento de la batería. Y, en segundo lugar, el vehículo necesita consumir más electricidad para calentar el habitáculo y mantener la batería dentro de un intervalo térmico adecuado. Teniendo esto en cuenta, los expertos recomiendan estudiar la ruta con antelación y localizar los puntos de recarga disponibles a lo largo del recorrido.

Las recargas rápidas también pueden verse afectadas. Cuando la batería está demasiado fría, no siempre puede aceptar la máxima potencia de carga, por lo que el proceso puede prolongarse más de lo habitual. Para evitarlo, algunos modelos incorporan sistemas que calientan previamente la batería y la preparan para recibir energía a mayor velocidad.

Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, explica que «la temperatura extrema del exterior va a influir en el rendimiento de la batería, tanto si hace mucho frío, como si hace mucho calor. Este acumulador de energía trabaja mejor cuando el termómetro oscila entre los 15ºC y los 25ºC. Fuera de este rango, la autonomía prometida por el fabricante, que ya de por sí es difícil de alcanzar, se verá mermada ya que la capacidad de una batería pierde hasta un 20% de su capacidad cuando hace mucho frío».

Bomba de calor

La climatización inteligente desempeña un papel importante a la hora de preservar la autonomía de un coche eléctrico durante el invierno. Muchos modelos modernos incorporan bombas de calor, que pueden ser hasta tres veces más eficientes que los sistemas tradicionales de calefacción por resistencia. Además, conviene priorizar el uso del volante y los asientos calefactables, cuyo consumo suele situarse entre 500 W y 1 kW, frente al climatizador del habitáculo, que puede demandar hasta 5 kW. Estos elementos permiten mantener una temperatura agradable sin gastar tanta energía.