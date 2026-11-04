Mientras muchos conductores usan la varilla para comprobar el nivel del aceite, este sistema es mucho más efectivo y moderno

Durante décadas, la varilla medidora ha sido una herramienta imprescindible para comprobar el nivel de aceite del coche. Sin embargo, cada vez más fabricantes están incorporando sistemas electrónicos capaces de realizar esta medición de manera automática y mostrar los resultados directamente en el cuadro de instrumentos.

Estos dispositivos utilizan sensores que envían los datos a la centralita del vehículo, de modo que el conductor puede conocer el estado del aceite sin necesidad de abrir el capó. ¿Estamos ante un método más eficaz que la varilla o simplemente ante una nueva comodidad que terminará imponiéndose?

Cómo comprobar el nivel de aceite

Para comprobar el nivel de aceite del coche, lo primero es aparcar en una superficie completamente plana y esperar media hora a que el motor se enfríe. Después, abre el capó y busca la varilla de medición del aceite. Generalmente, se encuentra en la parte superior del motor, aunque en algunos modelos modernos puede estar más oculta bajo las cubiertas de plástico que aíslan el ruido.

Una vez localizada la varilla, sácala y límpiala con un paño o papel para eliminar los restos de aceite, ya que la primera lectura podría no ser del todo precisa. A continuación, vuelve a introducirla hasta el fondo, espera unos segundos y retírala de nuevo para comprobar la medición. El nivel debe encontrarse entre las marcas de mínimo y máximo que aparecen en la varilla.

¿Cuánto hay que cambiar el aceite? «En el caso de los coches antiguos (más de 15 años) el cambio de aceite se debe hacer antes de los 10.000 kilómetros o cada año, lo que antes se dé. También están los coches más avanzados y lujosos que no dependen de los kilómetros o el tiempo, sino que tienen un sensor que indica cuál es la cantidad del aceite en cada momento y cuándo toca reemplazarlo», explica Juan Manuel García Llorente, formador técnico del RACE.

Si te preguntas qué aceite necesita tu coche, ya sea diésel o gasolina, debes saber cada vehículo requiere unas características específicas. En España, lo más es habitual encontrar coches de gasolina que utilizan aceites multigrado 0W-20, mientras que en algunos motores diésel se usa el 5W-30. La primera cifra, acompañada de la letra «W», indica su comportamiento a bajas temperaturas, mientras que la segunda señala cómo responde cuando el motor alcanza temperaturas elevadas, en torno a los 100-150 ºC. Por tanto, un aceite 0W-20 tiene una viscosidad diferente a uno 5W-30.

El primer número junto a la letra «W» también permite conocer hasta qué temperaturas bajas puede funcionar el lubricante manteniendo unas condiciones adecuadas de fluidez. Por ejemplo, un aceite 0W está preparado para temperaturas de hasta -35 ºC, mientras que uno 5W se puede utilizar en condiciones de hasta -30 ºC. Además de la viscosidad, debes comprobar otros requisitos técnicos, como las especificaciones de calidad API.

Adiós a las varillas medidoras

Desde 2024, los fabricantes de automóviles han empezado a prescindir de las varillas de medición. «El consumidor actual no prioriza comprobar manualmente el nivel de aceite. Con un sensor, esa información se les presenta cada vez que encienden el contacto. Esto es ingeniería centrada en el cliente», explicó el portavoz de Stellantis en Estados Unidos, Dale Jewett.

Por su parte, Andrew Brudnicki, un portavoz de Mercedes en Estados Unidos, comentó en la misma línea: «con la medición digital del nivel de aceite, los clientes pueden controlar fácilmente el nivel de aceite de su vehículo en la pantalla del conductor y recibir alertas oportunas si el nivel está fuera de los límites normales. Este enfoque proactivo ayuda a prevenir posibles daños en el motor».

Un informe señala que uno de los motivos es la dificultad que encuentran muchos conductores noveles para interpretar correctamente las mediciones de la varilla, pese a tratarse de una herramienta aparentemente sencilla. Los modelos actuales pueden incorporar pequeñas marcas, curvas, abreviaturas o incluso una punta de plástico con indicadores que delimitan los niveles recomendados. Si el conductor no está familiarizado con este sistema, puede cometer errores.

Hoy en día, las marcas apuestan por un sistema de medición electrónico que incorpora un sensor instalado verticalmente en el cárter de aceite. Este dispositivo envía la información a la centralita del vehículo, que se encarga de mostrar los datos en el cuadro de instrumentos o en la pantalla central. Este sistema digital permite controlar el estado del lubricante y recibir avisos cuando el nivel se encuentra fuera de los límites recomendados.

«Llevar al día el mantenimiento del vehículo es algo fundamental para disfrutar de un viaje seguro. Es más importante todavía en plena época estival, debido a la longitud de los viajes. De las diversas partes del automóvil que precisan mantenimiento, destaca el correcto nivel del lubricante del motor. Un descuido en el nivel de aceite ocasiona daños graves en el motor, que son totalmente evitables si dedicamos atención al vehiculo», advierte la DGT.