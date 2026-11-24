Según la Dirección General de Tráfico (DGT), las letras que se utilizan en las matrículas españolas siguen una norma particular. Las combinaciones empiezan por BBB y continúa hasta ZZZ, excluyendo las vocales. El motivo es evitar secuencias que puedan resultar malsonantes, como ANO o PIS, además de nombres propios como EVA o ANA, según señala este organismo. Asimismo, quedan fuera la «ñ», que podría confundirse visualmente con la «n», y la «q», que puede dar lugar a errores al confundirse con la «o» o con el número «0».

Como dato histórico, España empezó a matricular vehículos el 17 de septiembre de 1900, fecha en la que entró en vigor el primer reglamento que establecía la obligación de registrar los automóviles. Poco después, el 31 de octubre de ese mismo año, Baleares registró el primer vehículo matriculado del país: un Clement con motor Dion Bouton de dos caballos de potencia.

Las nuevas matrículas de la DGT

El mercado de turismos continúa mostrando una evolución positiva y cerró octubre con un incremento del 1,8% en las ventas, hasta alcanzar las 98.487 nuevas matriculaciones, según ANFAC. La electrificación mantiene su papel como uno de los principales motores del sector, al representar el 31,5% de las ventas durante el mes. Esta evolución permite situar las matriculaciones por encima de los niveles de octubre de 2019, antes de la pandemia, y alcanzar el mejor dato para este mes desde 2007.

La última matrícula registrada es la 85** NVH, correspondiente a un Volkswagen Taigo, vista el 23 de noviembre de 2026. Por lo tanto, cada vez está más cerca el momento en el que se agoten todas las combinaciones de matrículas que comienzan por la letra «n». Las previsiones apuntan a que esto ocurrirá en la primavera de 2027, cuando se alcance la última serie disponible, «NZZ». Cuando llegue ese momento, los vehículos de nueva matriculación pasarán a llevar la letra «p», comenzando por la combinación «PBB». Si se mantiene un ritmo de entre 80.000 y 120.000 matriculaciones al mes, las primeras matrículas con la letra «p» podrían verse entre julio y noviembre de 2027.

Las previsiones también permiten calcular cuándo aparecerían las siguientes letras. La «r» podría estrenarse entre abril de 2030 y enero de 2032; la «s», entre febrero de 2033 y marzo de 2036; y la «t», entre noviembre de 2035 y mayo de 2040. Más adelante llegarían la «v», entre agosto de 2038 y julio de 2044; la «w», entre junio de 2041 y septiembre de 2048; la «x», entre marzo de 2044 y noviembre de 2052; la «y», entre diciembre de 2046 y enero de 2057; y, por último, la «z», entre octubre de 2049 y marzo de 2061. Si se mantiene el ritmo actual de matriculaciones, las posibilidades del sistema vigente podrían agotarse definitivamente entre 2052 y 2065.

QR y microchip

El futuro de las matrículas podría estar ligado a las nuevas tecnologías. Entre las opciones que se barajan se encuentran los códigos QR y los microchips integrados, que permitirían agilizar las tareas de identificación y vigilancia. De esta forma, los agentes de tráfico podrían recurrir a dispositivos electrónicos para acceder de manera más rápida y sencilla a los datos asociados a cada automóvil. Entre la información que podrían consultar se encontrarían el número de bastidor, la etiqueta medioambiental, el estado de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la validez del seguro obligatorio.

Sin embargo, se trata de una posibilidad sobre la que, por el momento, no existe ninguna propuesta ni iniciativa en marcha, según confirman desde la DGT. Desde el organismo recuerdan que el sistema de numeración actual no se agotará, previsiblemente, hasta después de 2050.

Matrículas diplomáticas

La DGT, a través de las jefaturas provinciales, se encarga de expedir las matrículas diplomáticas, cuya asignación corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores. Su validez es indefinida, aunque deben someterse a una revisión anual. Existen cuatro modalidades diferentes: