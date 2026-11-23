Mazda Automóviles España ha anunciado la puesta en marcha de Mazda Plus, una iniciativa destinada a facilitar la adquisición de vehículos eléctricos de la marca mediante una aportación directa de 4.500 euros, sin que el cliente tenga que realizar ningún trámite adicional. Una información que adelantó este diario el pasado cuatro de noviembre ante la falta de fondos de las ayudas estatales a la compra de este tipo de motorizaciones.

Con esta medida, Mazda da continuidad al apoyo económico disponible para los clientes particulares de vehículos eléctricos, iniciado con el programa de ayudas públicas Auto+. De este modo, la marca contribuye a reducir el impacto que el agotamiento de los fondos públicos pueda tener en la decisión de compra de los clientes. La iniciativa estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre de 2026.

Ignacio Beamud, presidente y consejero delegado de Mazda Automóviles España, ha señalado que «con Mazda Plus, queremos seguir apoyando a los clientes particulares que estén considerando la adquisición de un Mazda6e o de un CX-6e. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la tecnología eléctrica en un momento de transición energética».

Mazda6e y Mazda CX-6e

La iniciativa Mazda Plus respalda el acceso a una oferta de vehículos eléctricos compuesta por el Mazda6e y el nuevo Mazda CX-6e, los dos modelos 100% eléctricos de la marca en Europa.

El Mazda6e 2027 combina diseño, conectividad y tecnología eléctrica en una berlina concebida para los clientes europeos, mientras que el nuevo Mazda CX-6e amplía la oferta de la marca con un SUV que irrumpe en su segmento ofreciendo un diseño vanguardista y tecnologías de última generación.

Con baterías LFP de 78 kWh y autonomías que alcanzan hasta 560 km (WLTP), ambos modelos han sido desarrollados con la participación de los equipos de ingeniería e I+D de Mazda en Europa y se han ajustado específicamente a las preferencias y condiciones de conducción del mercado europeo, manteniendo elementos característicos de la marca como el diseño Kodo y la filosofía de conducción Jinba Ittai.

Ayudas del Gobierno a la compra de eléctricos

El fabricante automovilístico japonés sería el primero en lanzar este tipo de campaña comercial con ayudas directas para clientes a la compra de coches 100% eléctricos. Esto se debe a que otras marcas que han puesto en marcha este tipo de incentivos no han realizado un descuento en factura, sino que han exigido financiar la operación para hacer acceder a la rebaja.

Mientras, el Plan Auto+ se rige bajo un mecanismo complicado y con mucha burocracia que depende de forma directa del precio, la motorización y el lugar de producción del coche. Esto es, los clientes reciben más o menos ayuda dependiendo del modelo por el que se decanten.