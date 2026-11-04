Mazda prepara una ayuda de 4.500 euros a la compra para todos los coches 100% eléctricos de su gama con el objetivo de hacer frente al fin de los incentivos del Gobierno, cuyos fondos está previsto que se agoten entre finales del mes de noviembre y principios de diciembre. El fabricante automovilístico japonés realizará un descuento directo, de la misma cantidad que el aplicado por el Plan Auto+, en la factura al realizar la operación en el concesionario sin necesidad de financiar el vehículo.

Así lo han confirmado fuentes de la compañía, en conversaciones con OKDIARIO, que han explicado que la incertidumbre política provocada por el adelanto electoral ha llevado al fabricante automovilístico a poner en marcha una batería de medidas comerciales para evitar que sus clientes se queden sin cobrar las ayudas estatales a la adquisición de vehículos propulsados por este tipo de motorizaciones.

No sólo la convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La posible demora en la formación de un nuevo Gobierno en España afectaría de lleno a la renovación del plan de ayudas a la compra de coches 100% eléctricos, que debería actualizarse con la llegada del nuevo año, y que se podría retrasar en caso de un bloqueo político.

Problemas a los que hay que sumar el fin de las subvenciones estatales en las próximas semanas, entre finales del mes de noviembre y principios de diciembre, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reducido a la mitad el presupuesto para esta partida, de 800 millones de euros en 2025 a 400 millones en 2026. Un escenario que ha obligado a Mazda a poner en marcha los descuentos comerciales antes de que finalice el año.

Mazda lanza una ayuda para comprar eléctricos

El fabricante automovilístico japonés sería el primero en lanzar este tipo de campaña comercial con ayudas directas para clientes a la compra de coches 100% eléctricos. Esto se debe a que otras marcas que han puesto en marcha este tipo de incentivos no han realizado un descuento en factura, sino que han exigido financiar la operación para hacer acceder a la rebaja.

Mientras, el Plan Auto+ se rige bajo un mecanismo complicado y con mucha burocracia que depende de forma directa del precio, la motorización y el lugar de producción del coche. Esto es, los clientes reciben más o menos ayuda dependiendo del modelo por el que se decanten.

El primer requisito es la motorización, para la que el Gobierno de Pedro Sánchez promete incentivos de 2.250 euros si los turismos están propulsados por motores 100% eléctricos y 1.125 euros en caso de que sean híbridos enchufables o de autonomía extendida. El segundo es el precio con el que se hace un descuento de 1.125 euros si el coche vale menos de 35.000 euros y 675 euros en el caso de que supere la citada cantidad, pero en ninguno de los casos el total de la factura puede ser mayor de 45.000 euros. Una vez completado el apartado de las motorizaciones y el precio, viene la parte más complicada, en la que el Ejecutivo de Sánchez premia la producción made in Europe con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario.

Modelos eléctricos de Mazda

Mazda cuenta con dos modelos 100% eléctricos. El Mazda6e, una berlina de cinco puertas que monta una batería de fosfato de hierro y litio de 78 kWh capaz de cargar con hasta 200 kW y una autonomía WLTP de 560 km; y el nuevo Mazda CX-6e, que impulsado por una batería LFP de 78 kWh con carga rápida, ofrece hasta 484 km de autonomía.

Unas motorizaciones que, según las citadas fuentes, han aumentado su demanda en el mercado español por los efectos derivados de las tensiones geopolíticas que han incrementado el precio del petróleo en los últimos meses. Situación que ha obligado al fabricante automovilístico a pedir a Japón la producción de más unidades para su comercialización en España.