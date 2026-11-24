La mayoría de los conductores en España asocian el aire acondicionado exclusivamente a los meses más calurosos del año, con el fin de refrigerar el interior del vehículo. No obstante, esta funcionalidad también juega un papel protagonista en las fechas más frías del año, a finales de otoño y durante todo el invierno.

Una de sus principales aplicaciones, más allá de reducir el calor en el habitáculo en verano, es eliminar la humedad del aire en el compartimento. Gracias a esto, el aire acondicionado facilita prevenir que se empañen las ventanillas, un hecho que puede comprometer la seguridad vial. Además, acabar con la humedad frena la aparición de hongos y bacterias.

Encender periódicamente este mecanismo también colabora en el mantenimiento y conservación del sistema. El paso del gas refrigerante y el aceite lubrica las piezas móviles de la estructura, lo que aminora la posibilidad de que los elementos de goma y las juntas se sequen. De este modo, se minimiza el riesgo de que aparezcan fallos de funcionamiento.

El factor térmico a tener en cuenta

Existe un límite climático que no debe pasarse por alto: cuando la temperatura ambiente cae por debajo de los 5 °C, no es recomendable poner en marcha el aire acondicionado. Prácticamente todos los coches fabricados en los últimos años cuentan con un sensor de temperatura que apaga automáticamente el sistema a temperaturas gélidas para eludir posibles problemas vinculados con la congelación de la humedad.

En España, con millones de españoles aún con coches con 15 años o más, muchos conductores tienen que controlar ellos mismos el aire acondicionado y la humedad respecto a la temperatura exterior, ya que no suelen contar con el sistema automático.

Debido a esto, los expertos coinciden en que se debe encender la refrigeración del vehículo regularmente durante el otoño y el invierno, siempre y cuando la temperatura sea superior a cinco grados. Con tan solo unos pocos minutos es suficiente para que el mecanismo haga circular el gas refrigerante y el aceite. En definitiva, simultáneamente se ayuda al mantenimiento del aire acondicionado mientras que se reduce la humedad en el interior y se mejora la visibilidad en la conducción.