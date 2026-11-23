Cuando se circula por autovía o autopista, una de las situaciones más habituales, que suele ser ignorada por el conjunto de la ciudadanía y que es sancionable con una cuantía considerable, es ver cómo alguien transita por el carril del medio, en un sentido con tres carriles, cuando el carril de la derecha está completamente vacío.

La cuenta de Instagram Inspecta, portal especializado en informes y ayudas para la compra de un coche de segunda mano, explica en su última publicación dicha situación y la sanción económica que implica. En el vídeo, se puede ver una simulación de un vehículo circulando por el carril del medio, con el carril derecho vacío, que va «a 90, como en el sofá de su casa. Y los demás, a cruzar dos carriles para poder adelantarle», mientras que otros dos vehículos tienen que moverse desde el carril derecho hasta el izquierdo para adelantarle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INSPECTA | COCHES SEGUNDA MANO (@inspecta.es)

El conductor del coche que se encuentra entorpeciendo la circulación desde el carril del medio y que cree que conduce «de puta madre», según Inspecta, en realidad es un «estorbo». «La norma dice que vayas por la derecha. El del medio es para adelantar, no para vivir en él», establecen en el vídeo.

La sanción a la que puede enfrentarse el conductor

«Si te para la Guardia Civil, son 200 euros de multa por ser un tapón con ruedas», explica Inspecta. Esta situación frecuente en las carreteras españolas, además de congestionar la circulación, es muy peligrosa y puede provocar accidentes graves por colisión.

«Son 200 euros de multa si te para la Guardia Civil»

Teniendo en cuenta que la mayoría de estas carreteras tienen una velocidad máxima entre 90 km/h y 120 km/h, conducir tanto por encima como por debajo de dichas velocidades, aun siendo por el carril central o el derecho, supone una temeridad para el resto de conductores.