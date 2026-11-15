La multa de 200 euros y 4 puntos del carnet que te pueden poner por un gesto habitual al conducir: la Ley de Tráfico lo considera una infracción grave

En España, el uso del cinturón es obligatorio desde 1975 en los asientos delanteros y desde 1992 en las plazas traseras. No llevarlo puesto constituye una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir cuando la persona infractora está al volante. El cinturón de seguridad reduce aproximadamente un 50% la mortalidad en accidentes de tráfico, entre un 45% y un 50% las lesiones graves y hasta un 77% el riesgo de fallecer en un vuelco.

El artículo 13.4 del Real Decreto Legislativo 6/2015 establece que «el conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos de seguridad en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determine reglamentariamente. Los conductores profesionales, cuando presten servicio público a terceros, no se considerarán responsables del incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del vehículo. Por razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros o traseros del vehículo por los menores en función de su edad o talla, en los términos que se determine reglamentariamente».

La importancia del cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil son dos de las herramientas más eficaces para reducir las lesiones en caso de accidente. «El uso del cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de fallecimiento alcanzando la máxima efectividad en los vuelcos y disminuyendo la mortalidad en un 77%. En vías urbanas, la posibilidad de resultar herido grave o fallecer es cinco veces menor con el cinturón puesto», señala la DGT.

En 2025, 157 personas fallecieron sin llevar puesto el cinturón de seguridad o utilizar correctamente el sistema de retención infantil (SRI). En Europa, se calcula que entre el 25 % y el 50 % de los ocupantes de turismos que mueren en accidentes no llevaban el cinturón abrochado. Además, sólo entre el 20 % y el 50 % de los niños viajan correctamente sujetos. Según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial (ERSO), podrían evitarse unas 900 muertes cada año en el continente si el 99% de los conductores y pasajeros utilizara adecuadamente estos sistemas de protección.

Aunque pueda parecer que su función es impedir que los ocupantes se desplacen durante una colisión, el cinturón de seguridad está diseñado para amortiguar la deceleración. «El cinturón está hecho para estirarse, pero no porque sus fibras sean elásticas, sino porque están tejidas para que pierda anchura y gane longitud con el fin de no causar lesiones graves al usuario. Sin este dispositivo, por ejemplo, en un choque a 80 km/h contra un objeto rígido los ocupantes del coche se verían lanzados hacia delante con una fuerza 80 veces superior a su peso».

Normas básicas

Cuando viajes en coche, es importante seguir una serie de recomendaciones para garantizar que el cinturón de seguridad cumpla correctamente su función. En primer lugar, recuerda que su uso es igual de necesario en los asientos traseros que en los delanteros. Además, debe quedar bien ajustado al cuerpo, por lo que conviene evitar tanto las pinzas que modifican su tensión como las prendas demasiado gruesas, ya que pueden reducir su eficacia.

Tampoco debes colocar ningún objeto debajo del cinturón para estar más cómodo ni utilizar toallas o fundas sobre los asientos. Estos elementos pueden favorecer el conocido como «efecto submarino», que se produce cuando el cuerpo se desliza por debajo de la banda abdominal durante una colisión. Antes de iniciar la marcha, comprueba que la cinta no esté retorcida, enrollada o enganchada en ningún punto de su recorrido.

La banda superior debe pasar por la clavícula, entre el cuello y el hombro, sin rozar directamente el cuello, mientras que la parte inferior debe quedar bien colocada sobre la pelvis. Asimismo, es recomendable mantener el respaldo del asiento prácticamente vertical y evitar posiciones demasiado reclinadas, que pueden facilitar el «efecto submarino» o provocar lesiones por una mala sujeción.

Por último, si el vehículo ha sufrido un accidente o un impacto importante, es aconsejable sustituir el cinturón, ya que el tejido puede haber perdido resistencia y los mecanismos de anclaje podrían estar dañados. Para que este sistema proteja de verdad ante un choque o un frenazo brusco, no basta con abrocharlo: es imprescindible colocarlo correctamente.

«El cinturón sigue siendo la base de la seguridad en el coche y lo que hace que el resto de sistemas funcionen. Tiene una doble función, retiene al ocupante en el asiento, pero también le da tiempo al airbag a desplegarse. Si no se lleva el cinturón abrochado o no se usa correctamente, cuando el vehículo impacta y frena en seco, el pasajero sigue un vuelo libre hacia el tablero, el volante, el asiento delantero o el parabrisas… y eso es una lotería», afirma Ignacio Lázaro, senior product manager del Departamento de Integración de Sistemas de Retención de la empresa Applus Idiada.