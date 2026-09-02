La empresa de los inventores de la V16 no presenta las cuentas del año en que la DGT disparó sus ventas

Netun Solutions SL, la empresa inventora de la baliza V16, aún no ha presentado las cuentas correspondientes a 2025. Año que coincide con el aumento de las ventas de la compañía después de que la Dirección General de Tráfico (DGT) convirtiera en obligatorio el uso de este dispositivo luminoso para señalizar averías y accidentes en carretera, en sustitución del triángulo, desde el pasado 1 de enero.

Así lo ha podido confirmar OKDIARIO, en conversaciones con fuentes cercanas a la compañía que han señalado que Netum Solution no ha depositado las cuentas en el plazo legal del ejercicio 2025. Una sociedad española cuyo ejercicio coincide con el año natural debe formular sus cuentas hasta el 31 de marzo de 2026, aprobarlas hasta el 30 de junio de 2026 y presentarlas en el Registro Mercantil el 31 de julio de 2026.

Las cuentas de los inventores de la baliza V16

Las citadas fuentes explican que desconocen el motivo por el cual la compañía especializada en seguridad vial no ha presentado sus cuentas, pero recuerdan que hace unos meses Netum Solution se declaró en preconcurso de acreedores, motivo por el cual puede solicitar una prórroga para la presentación de las mismas.

En concreto, Netun Solutions SL, que comercializa esta baliza desde 2016 –fecha también de su constitución como sociedad–, cerró el ejercicio de 2018 con una facturación total de 962.788,06 euros. Sin embargo, los últimos datos de la compañía elevan la cifra de negocio a 10.637.913,19 euros en 2024, lo que se traduce en un aumento de la facturación de 1004,9% en seis años, o lo que es lo mismo, multiplicar por 11 su cifra de negocio.

Ahora queda saber cómo cerraron las cuentas de la firma de los inventores de la baliza V16 el año antes de que este dispositivo luminoso para señalizar averías y accidentes en carretera se convirtiera en obligatorio el pasado 1 de enero. Sólo en 2024, Netun Solutions disparó sus ventas un 65,25% en comparación con el mismo periodo del año anterior, aun sin conocerse si el dispositivo iba a tener carácter obligatorio.

Netum Solution, en preconcurso de acreedores

A la espera de conocer los datos de 2025, los que parece que no van a ser tan buenos son los de 2026, ya que este año la compañía se ha declarado en preconcurso de acreedores por las bajas ventas derivadas de la falta de información a los conductores y la confusión a la hora de aplicar las sanciones.

Una situación que ha desatado una guerra abierta entre los fabricantes de balizas V16 y la DGT ante la situación de incertidumbre que se ha generado en torno al uso de este dispositivo para señalizar averías y accidentes en carretera, en sustitución del triángulo. Desde su entrada en vigor, se ha producido un contexto de desinformación, mensajes no siempre coincidentes y falta de claridad para el ciudadano, que está afectando a millones de conductores, dificultando la comprensión de sus obligaciones y de cómo actuar correctamente ante una emergencia en carretera.

Los retrasos en la entrada en vigor de la norma, cambios normativos y la falta de claridad sobre los requisitos definitivos han provocado una caída de ventas, exceso de stock y problemas de liquidez en las empresas del sector que han obligado al organismo que dirige Pere Navarro a poner en marca una campaña especial este verano.