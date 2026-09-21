Un profesor de autoescuela lo deja claro: «Esta señal parece sencilla, pero sigue siendo una de las trampas más habituales en los exámenes»

Hay señales de tráfico que, a simple vista, parecen tan fáciles de interpretar que muchos conductores ni siquiera se detienen a pensar en su significado. Sin embargo, precisamente esa confianza puede convertirse en un problema, especialmente cuando llega el momento de enfrentarse al examen teórico.

Un profesor de autoescuela lo explica claramente: «Esta señal parece sencilla, pero sigue siendo una de las trampas más habituales en los exámenes». Y es que no siempre basta con reconocer una señal a primera vista. También hay que saber qué indica, en qué situaciones se aplica y cómo actuar.

Las nuevas señales de la DGT

‘2+1’

Según explica la propia DGT, esta señal «indica el principio de una carretera 2+1», que se caracteriza por contar con tres carriles que permiten la circulación en ambos sentidos. Sin embargo, el carril central está destinado exclusivamente a facilitar los adelantamientos de los vehículos que circulan por la carretera, y se asigna de manera alterna a uno u otro sentido de circulación, dependiendo de las necesidades de cada tramo. Asimismo, esta señal también puede indicar la presencia de un ramal perteneciente a un nudo que conduce hasta una de estas vías de tres carriles.

‘Accesos directos’

La señal P-1e, tramo con accesos directos, advierte a los conductores de la proximidad de una zona de la carretera en la que existen varios accesos directos a la vía. En estos puntos pueden incorporarse vehículos procedentes de caminos, propiedades o vías de acceso cercanas. Los usuarios que acceden directamente a la vía deben ceder el paso a los vehículos que ya circulan por ella.

‘Peligro por trenzado’

La señal que advierte de un carril trenzado tiene forma triangular y un borde rojo, por lo que se trata de una señal de peligro. En su interior aparecen dos vehículos acompañados de unas flechas que se cruzan, una representación gráfica del movimiento de entrelazado que realizan los vehículos que entran y salen de una vía rápida utilizando el mismo tramo.

En otras palabras, los vehículos que acceden a la vía y los que salen de ella deben cruzarse y coordinar sus movimientos para continuar por el recorrido correspondiente. Este sistema permite gestionar de forma más eficiente la circulación en determinados puntos donde existe un elevado volumen de vehículos entrando y saliendo de la vía.

‘Entrada prohibida a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales’

«Prohibición de acceso a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales que se establezcan. Las condiciones se especificarán en un panel complementario S-860 o un cartel en el que se incluya la señal, haciendo referencia en su caso a la clasificación de cada vehículo en función de su distintivo ambiental, según lo establecido reglamentariamente».

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, establece la obligación para municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes, cuando se superen los valores límite, de establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Existen cuatro los distintivos ambientales creados en función del impacto medioambiental de los vehículos:

Etiqueta 0 emisiones, Azul: identifica a los vehículos más eficientes. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos de batería (BEV) , eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible.

Etiqueta Eco: los siguientes en el escalón de eficiencia, se trata en su mayoría de vehículos híbridos, gas o ambos. Tienen derecho a esta etiqueta eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP).

Etiqueta C, Verde: vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas emisiones EURO. Tienen derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas, excluido el conductor, y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014.

Etiqueta B, Amarilla: vehículos de combustión interna que si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.

«El distintivo es válido para circular en España. Si vas a circular con su vehículo en Alemania, Austria, Dinamarca, Francia u otro país con sistema de catalogación ambiental, debes informarte antes de ir sobre si es necesario obtener un distintivo en el país al que viajas, cómo hacerlo y de los criterios para poder circular», recuerda la DGT.