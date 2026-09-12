Huye de un control de la Guardia Civil en Ibiza y desata una peligrosa persecución: el vídeo de la conducción temeraria

Ibiza vuelve a ser escenario de un episodio de conducción temeraria que pudo acabar en tragedia. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 38 años y nacionalidad británica como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, después de protagonizar una peligrosa fuga de un control de tráfico y realizar posteriormente maniobras de extrema peligrosidad.

Los hechos se produjeron sobre las 06:30 horas del pasado 4 de septiembre, en la carretera EI-600, entre Ibiza y Sant Antoni de Portmany. Los agentes del Destacamento de Tráfico se encontraban realizando un control de alcohol y drogas en las proximidades de varios locales de ocio nocturno cuando dieron el alto a un vehículo.

Pero el conductor decidió ignorar las señales de los agentes y escapar a gran velocidad, poniendo, según la investigación, en grave riesgo a los efectivos de la Guardia Civil. Tras abandonar el control, el conductor habría continuado su recorrido realizando maniobras de extrema peligrosidad, poniendo en riesgo no solo a los agentes, sino también al resto de usuarios de la vía durante su trayecto hacia Santa Eulària.

La investigación permitió a la Guardia Civil localizar al sospechoso en un establecimiento hotelero de Santa Eulària, donde finalmente se procedió a su detención. El caso cobró todavía más relevancia después de que los investigadores tuvieran acceso a imágenes difundidas en redes sociales en las que aparece, presuntamente, el mismo vehículo realizando peligrosas maniobras en momentos posteriores a la fuga.

El vídeo de la conducción temeraria en Ibiza se ha convertido así en uno de los elementos más llamativos del caso. Las imágenes permiten observar la peligrosidad de la conducción protagonizada por el vehículo y forman parte de las actuaciones desarrolladas durante la investigación.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, con esta conducción el arrestado habría puesto “en continuo peligro” al resto de usuarios de la vía durante todo el trayecto hacia Santa Eulària.

El conductor se enfrenta ahora a posibles penas de hasta dos años de prisión, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante un periodo de entre uno y seis años, como supuesto autor de un delito de conducción temeraria.

Con esta actuación, la Guardia Civil en Ibiza ha querido reafirmar su compromiso con la seguridad vial y lanzar un mensaje contundente frente a quienes ponen en peligro la vida de otros conductores y usuarios de las carreteras de la isla.

Un episodio que comenzó con un control de tráfico terminó con una fuga a gran velocidad, una investigación y unas imágenes que ahora ponen el foco sobre una peligrosa conducción que, según los investigadores, pudo tener consecuencias mucho más graves.