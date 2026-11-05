Una conductora borracha vuelca su coche en plena calle Bonaire de Palma tras chocar contra un vehículo aparcado

Una mujer que conducía bajo los efectos del alcohol sufrió hace varios días un surrealista accidente de tráfico en plena calle Bonaire de Palma. Mientras avanzaba por un tramo completamente recto, la conductora acabó volcando su vehículo en medio de la calzada tras chocar contra un coche estacionado.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 30 de octubre. Sobre las 02:05 horas, el estruendo de un fuerte impacto rompió la calma habitual de la calle Bonaire, a la altura del número 11, alertando de inmediato a los servicios de emergencias y movilizando a una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local.

Al llegar al enclave, los agentes se toparon con un vehículo completamente volcado sobre la calzada, obstruyendo el paso y dejando al descubierto la violencia del choque. Según determinó la posterior inspección ocular realizada sobre la vía por los especialistas de atestados, el accidente tuvo lugar cuando la conductora, una mujer española de 33 años, avanzaba por un tramo completamente recto. De forma repentina, el automóvil desvió su trayectoria hacia el margen derecho, impactando de lleno contra un turismo que se encontraba correctamente estacionado.

La fuerza de la colisión desató una maniobra incontrolable: el coche de la infractora ejecutó una media vuelta de tonel y terminó reposando sobre su lateral izquierdo en mitad del asfalto. Pese a la espectacularidad y el peligro del vuelco, la conductora logró salir milagrosamente ilesa.

Sin embargo, el balance material resultó demoledor. Ambos vehículos quedaron gravemente afectados con severos destrozos en chasis, carrocerías y parachoques, lunas destrozadas, retrovisores arrancados y el reventón de uno de los neumáticos del coche que estaba aparcado.

El motivo de la pérdida de control quedó al descubierto en cuanto los policías entablaron contacto con la mujer, quien evidenciaba signos claros de embriaguez. Sometida al test de etilometría reglamentario, el dispositivo marcó una tasa de 0,71 mg/l de aire espirado, un registro que casi triplica el límite legal administrativo y rebasa de forma holgada la frontera del delito penal.

Tras el resultado, los agentes informaron a la conductora de su situación formal como investigada no detenida por un presunto delito contra la seguridad vial. La Sala de Atestados completó las diligencias judiciales correspondientes, las cuales fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia para dirimir las responsabilidades penales del suceso.