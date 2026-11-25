¿Con el abrigo puesto o sin él? Es la duda de cada invierno al sentar a un niño en el coche. Dejárselo parece lo lógico, pero es justo lo que piden no hacer la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Academia Americana de Pediatría (AAP).

Las dos piden ajustar el arnés sin el abrigo puesto. La AAP detalla el orden: primero se quita el abrigo y después se abrocha el arnés. Solo entonces, si tiene frío, se le pone el abrigo o una manta por encima.

La razón es física. Un abrigo grueso se aplasta en un choque, y el arnés que parecía bien ajustado se queda de pronto flojo.

Centímetros de holgura

La DGT lo explicó en un reportaje sobre sillitas publicado en su web el 10 de agosto. Según Tráfico, la silla debe ajustarse al cuerpo del niño «siempre sin el abrigo puesto».

Las prendas gruesas, añade, restan eficacia a la silla. Suman centímetros de holgura a cinturones y arneses. Y eso hace que la cabeza y el cuerpo se desplacen más en un choque, algo que, según la DGT, puede resultar muy peligroso.

La AAP lo cuenta casi igual en su web para familias, y mete en el mismo saco los abrigos y los trajes para la nieve. En una colisión, los rellenos del abrigo se aplanan por la fuerza y dejan espacio de más bajo las correas. El niño, según los pediatras estadounidenses, puede salirse entre ellas y ser lanzado fuera del asiento.

El riesgo de escurrirse

La DGT pone el foco en las sillas que van a favor de la marcha. Sobre todo, en las que sujetan al niño con el cinturón de tres puntos del coche.

Ahí los abrigos o las capas de ropa de más aumentan el riesgo de «submarining». El cuerpo del niño puede deslizarse y mover el cinturón de su sitio correcto, sobre la pelvis y las clavículas.

Según Tráfico, el cinturón puede entonces clavarse en el abdomen o en el cuello.

La prueba del pellizco

Las dos fuentes dan además la misma forma de comprobarlo. Basta con intentar pellizcar la cinta del arnés. Según la AAP, varias capas de ropa dificultan apretar bien las correas, aunque el niño parezca cómodo.

«Si las cintas del cinturón o el arnés se pueden pellizcar no están bien ajustadas», resume la DGT. La AAP dice lo mismo: si se pellizcan, hay que apretarlas hasta que queden ceñidas al pecho.

Tráfico pide revisar también que las cintas no vayan retorcidas en ningún punto. Y que el reposacabezas de la silla esté a la altura correcta.

Cómo abrigarlo sin riesgo

Ir sin abrigo bajo las correas no obliga a pasar frío. La AAP propone varias soluciones para el invierno.

La primera es vestirlo con varias capas finas en lugar de una gruesa. Por ejemplo, unas mallas, un body de manga larga, el pantalón y una chaqueta fina de forro polar. El gorro, los guantes y los calcetines o botines ayudan sin estorbar al arnés.

Ya en el coche, se le quita el abrigo antes de sentarlo. Una vez abrochado, se le pone una manta sobre las correas. O su propio abrigo al revés, por delante.

Según la AAP, algunos padres prefieren ponchos o chaquetas con cremallera a los lados. Se dan la vuelta con facilidad. La capa de encima debe poder quitarse rápido, para que el niño no pase calor cuando el coche se caliente.

Nada debajo del bebé

Los pediatras estadounidenses avisan también de los accesorios para el frío. Nada abultado debe quedar entre su cuerpo y las correas, y una funda para la silla solo vale si no queda ninguna parte debajo del bebé. Y siempre con la cara descubierta.

Si un accesorio no venía con la silla, añade la AAP, no ha pasado pruebas de choque. Por eso piden no usar nunca piezas de sacos de dormir ni de otros accesorios del carrito.

Otro consejo de la AAP: guardar dentro de casa el portabebés cuando no se usa. Al estar a temperatura ambiente, el bebé pierde menos calor al sentarse en él.

También para los mayores

La AAP precisa que estos consejos valen para todas las edades. Tampoco es buena idea que un adulto lleve un abrigo acolchado con el cinturón. Deja espacio entre el cuerpo y la cinta.

La DGT recuerda en el mismo reportaje que las sillas se siguen usando mal. En su última campaña de control encontró a 458 menores que viajaban sin silla o con ella mal usada.

Para el conductor, esa infracción supone perder cuatro puntos del carné. Tráfico cita además el proyecto europeo Baseline de 2023. Según sus datos, en España solo el 46 % de los niños viaja bien sujeto en turismo, entre semana y de día.

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La información procede del reportaje de la DGT «Sillitas: suspenso en prevención», del 10 de agosto de 2026, y de los consejos de la Academia Americana de Pediatría para usar la silla del coche en invierno.

Crédito de la imagen: DGT.