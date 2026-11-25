Los créditos rápidos que se piden en unos minutos desde el móvil van a tener reglas nuevas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este 25 de noviembre el Real Decreto-ley 44/2026. Pone topes a lo que pueden cobrar y, en los minicréditos, obliga a devolverlos en cuotas mensuales.

La aprobó el Consejo de Ministros el día 24. La propusieron el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y los ministros de Presidencia y de Consumo. Pero no todo cambia ya: cada medida tiene su fecha, entre enero y mayo de 2027.

25 de enero de 2027. Llegan 14 días para echarse atrás de un crédito. Y el botón de «desistir del contrato aquí» en lo contratado por internet.

25 de febrero de 2027. Entra el tope provisional del 22 % TAE. En los créditos de alto coste, como máximo, un 6 % de interés al mes y 15 euros de comisión.

25 de mayo de 2027. Los créditos de alto coste se devolverán en un plazo de entre tres y doce meses, con cuotas mensuales.

Por qué se regula ahora

Según la referencia del Consejo de Ministros, el saldo del crédito al consumo en España llegó en agosto a 121.625 millones de euros. Es un 12,4 % más que un año antes.

El Gobierno añade que en 2025 se firmaron más de 3,8 millones de operaciones de crédito de alto coste. El BOE atribuye esa cifra a una asociación del sector.

Así llama la norma a los créditos cuyo coste supera el tope general. El texto los describe como préstamos de poco importe y plazos muy breves. Sus costes son mucho más altos que los de las entidades reguladas.

El propio texto del BOE explica que buena parte de esa oferta se vende por canales digitales. Y que muchas veces la dan entidades no reguladas, con plazos de devolución muy breves.

Primero, el botón para echarse atrás

La norma general entra en vigor el 25 de enero de 2027, a los dos meses. Desde ese día, quien firme un crédito al consumo tendrá 14 días naturales para desistir sin dar explicaciones y sin penalización.

También llega un cambio que va más allá de los préstamos. La ley de consumidores suma un artículo para los contratos firmados a distancia en una web o una app. La web o la app tendrá que ofrecer una función de desistimiento intuitiva y de acceso directo.

Esa función se etiquetará con la expresión «desistir del contrato aquí», o una equivalente que no deje lugar a dudas. Deberá verse de forma destacada y estar disponible durante todo el plazo para echarse atrás.

Además, la publicidad no podrá sugerir, sin ser cierto, que el crédito sustituye al ahorro o mejora el nivel de vida.

Febrero: tope del 22 % TAE

Los límites de coste llegan el 25 de febrero de 2027, a los tres meses. Desde entonces, la tasa anual equivalente (TAE) de un crédito al consumo no podrá pasar del 22 %. Los créditos de alto coste y los descubiertos tienen reglas propias.

Ese 22 % es provisional. Durará hasta que el Gobierno apruebe el reglamento con los límites por tipos de crédito. Después, el Banco de España los publicará cada seis meses.

Hay una excepción: los créditos ligados a una compra de hasta 1.500 euros. Son los que se devuelven en cuotas mensuales en menos de un año. En ellas, el coste total podrá ser el mayor entre ese 22 % TAE y el 7 % de lo prestado.

En las tarjetas revolving ya contratadas, el límite será del 22 % de tipo nominal. Cambia si se renegocian para ampliar el plazo, el límite o el importe.

Topes para los minicréditos

Los créditos de alto coste tienen sus propios topes, también desde el 25 de febrero. Por ahora, y hasta que llegue el reglamento, el interés mensual no podrá superar el 6 %.

La comisión de apertura y estudio tendrá un máximo de 15 euros. Si es un crédito repetido con el mismo prestamista, ese máximo baja a 10 euros.

Y el coste total tendrá un techo. Será el de un crédito del mismo importe a devolver en doce meses, con el tipo de su tramo.

Desde esa fecha, además, estos créditos los darán prestamistas de alto coste autorizados e inscritos. Los supervisará el Banco de España.

Los que ya trabajan en España pueden seguir mientras se resuelve su solicitud. Tienen un máximo de tres meses para presentarla.

Mayo: tres meses como mínimo

El cambio que más se notará al pagar llega el 25 de mayo de 2027, a los seis meses. Desde entonces, estos créditos tendrán un plazo de entre tres y doce meses, con cuotas mensuales.

Ese mismo día entran otras obligaciones para los prestamistas de alto coste. Tendrán que dar la información del préstamo al menos un día antes de que el cliente quede obligado. Y deberán comprobar si está inscrito en los registros que prohíben el acceso al juego.

Antes de conceder uno, mirarán su historial y los créditos de este tipo que tenga con otros prestamistas. Y, por regla general, no podrán darle otro hasta que haya devuelto entero el anterior.

Si el cliente lo paga antes de tiempo y el reembolso total baja de 500 euros, no le podrán cobrar compensación.

Lo que no cambia todavía

Los contratos firmados antes de que entre en vigor la norma siguen, por regla general, con sus condiciones. Hay excepciones, como las tarjetas revolving o las reglas sobre recargos por impago y renegociación de deudas. El nuevo régimen se les aplica si se renegocian para ampliar el plazo, el límite o el importe.

La norma, que presentó en la rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se puede consultar entera en el BOE. Como es un real decreto-ley, la Diputación Permanente del Congreso tendrá que convalidarlo.

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La información procede del Real Decreto-ley 44/2026, publicado en el BOE del 25 de noviembre de 2026. También, de la referencia del Consejo de Ministros del día 24.

Crédito de la imagen: La Moncloa.