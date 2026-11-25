En 358 zonas rurales de España no hay hoy cobertura móvil 4G ni 5G de ningún operador. El Gobierno quiere que ahí llegue directamente el 5G, y ya ha propuesto a quién pagar por llevarlo: Orange y Telefónica.

El Ministerio para la Transformación Digital publicó el 16 de noviembre la propuesta de resolución definitiva del programa «5G Redes muy rurales». Propone repartir 17,46 millones de euros en ayudas entre las dos operadoras. Todavía no es la resolución final.

Los proyectos superan en total los 26 millones de euros. Según el Ministerio, el resto de la inversión la ponen los propios operadores.

Zonas sin 4G ni planes

El programa no va a cualquier pueblo. Según la nota del Ministerio, se dirige a zonas que hoy carecen de cobertura 4G o 5G.

Además, tienen que ser lugares a los que no estaba previsto que llegaran estas tecnologías en los próximos tres años. Es decir, sitios donde, sin ayuda pública, las operadoras no iban a desplegar.

El Ministerio asegura que las ayudas llevarán el 5G a zonas rurales de prácticamente todas las comunidades autónomas.

Cuánto recibe cada operadora

Orange se lleva la parte mayor: 12,24 millones de euros para instalar el 5G en 82 emplazamientos. Darán cobertura a 230 zonas rurales.

Telefónica recibirá 5,22 millones de euros para desplegar el 5G en 47 emplazamientos. Cubrirán otras 128 zonas.

En total son 129 emplazamientos, los puntos donde se instalan las antenas, para 358 zonas rurales.

Dónde llegará primero

Murcia, Galicia y Canarias son, por ese orden, las comunidades con más zonas cubiertas: 242 entre las tres. Según la tabla del Ministerio, la Región de Murcia suma 92, Galicia 81 y Canarias 69.

Galicia es además la comunidad con más emplazamientos, 38 de los 129. Le siguen Canarias y Castilla-La Mancha, con 19 cada una, y Murcia, con 16. Asturias tendrá 8 emplazamientos para 21 zonas, y Andalucía, 6 para 14.

En el otro extremo, Baleares, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Cantabria y el País Vasco tienen un solo emplazamiento cada una. El de Extremadura, aun así, dará servicio a 11 zonas.

Fondos europeos y una reserva

La convocatoria está cofinanciada con 15,1 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Además, 2,3 millones de presupuesto nacional permitirán llevar el 5G a 45 zonas rurales más. Están en Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Baleares y el País Vasco.

Los operadores han añadido también una bolsa de reserva de 133 emplazamientos, capaces de cubrir otras 395 zonas. Se activarían si alguno de los elegidos al principio no se puede construir.

Según el Ministerio, otras administraciones públicas también podrán usar esa reserva para sus propios proyectos de conectividad en zonas que el programa no cubra.

Algunos de los pueblos

El Ministerio ha publicado también un listado con la ubicación de cada emplazamiento y el municipio donde se instalará. Lo presenta a efectos informativos, basado en la propuesta de resolución definitiva.

En Galicia aparecen, entre otros, A Gudiña, Arzúa, Cedeira, Cee, Folgoso do Courel y As Pontes de García Rodríguez. En Asturias, Somiedo, Cangas del Narcea, Caso, Aller y Onís.

En la Región de Murcia figuran Moratalla, Mula, Bullas, Calasparra, Cehegín y Abanilla. En Canarias, Tejeda, Agaete, Garachico, Hermigua, Betancuria, Frontera y Valverde, en El Hierro.

En Castilla-La Mancha están, por ejemplo, Ossa de Montiel, Navalcán y Casas-Ibáñez. Y en Castilla y León, Campazas y Reyero.

Cada emplazamiento puede dar cobertura a varias zonas rurales de su entorno. Por eso hay más zonas que antenas.

Cómo saber si está tu pueblo

El Ministerio ha publicado la lista de municipios que se beneficiarán de cada despliegue. Se puede consultar en la página de la convocatoria, junto a los proyectos de cada operador.

Hay que tener en cuenta que se trata de una propuesta de resolución definitiva. La nota del Ministerio no da una fecha para que las antenas empiecen a funcionar.

Según el Ministerio, que dirige Óscar López, lo que invierten las operadoras refleja su compromiso contra la brecha digital.

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Los datos salen de la nota del Ministerio del 16 de noviembre, de su tabla por comunidades y del listado de emplazamientos de la convocatoria.

Crédito de la imagen: La Moncloa.