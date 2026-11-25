El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España (CGGA) hace público hoy el Barómetro CGGA de Competitividad del pequeño y mediano negocio, un estudio empírico elaborado a partir de 217 entrevistas telefónicas estructuradas a gestores administrativos colegiados de toda España, que ofrece desde la experiencia de estos profesionales un diagnóstico de los principales obstáculos que condicionan la competitividad del pequeño y mediano negocio español.

El diagnóstico que emerge del estudio es contundente. España obtiene un 4,08 sobre 10 como entorno favorable al crecimiento empresarial, y la valoración del marco regulatorio como instrumento para que las empresas ganen tamaño desciende hasta el 3,24, una de las valoraciones más negativas del estudio. Los profesionales encuestados expresan además un elevado grado de acuerdo —7,57 sobre 10— con la afirmación de que los negocios españoles dedican demasiado esfuerzo a sobrevivir administrativamente en lugar de a crecer, vender o innovar.

Los resultados sitúan la presión fiscal (8,64 sobre 10), los costes laborales (8,51) y la burocracia excesiva (8,44) como los principales obstáculos para la competitividad empresarial. En contraste, la competencia internacional obtiene un 4,01, muy por debajo de los factores anteriores. Para los gestores administrativos, las principales dificultades que encuentran los pequeños negocios no proceden tanto de sus competidores exteriores como del entorno fiscal, laboral y regulatorio en el que desarrollan su actividad.

«En España, el pequeño negocio no compite. Resiste. Competir significa pelear por el cliente, mejorar el producto, innovar, ganar tamaño. Resistir significa pagar impuestos a tiempo, resolver requerimientos, conseguir cita previa y cumplir obligaciones que crecen año tras año. En nuestro país, lo segundo está desplazando a lo primero», ha advertido Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos.

El hallazgo central del Barómetro CGGA es la cifra de proyectos empresariales abandonados: el 46,5% de los gestores afirma que al menos uno de cada diez de sus clientes ha renunciado, durante el último año, a iniciar un proyecto, contratar personal o ampliar su actividad por la carga administrativa o regulatoria.

El fenómeno se reproduce con porcentajes muy similares entre los distintos tamaños de despacho —46,9%, 46,3% y 48,5% respectivamente—, lo que refuerza la consistencia del resultado. A ello se añade que el 51,6% de los gestores señala que al menos uno de cada diez de sus clientes ha reducido su actividad, la ha deslocalizado o la ha cerrado durante los últimos tres años debido al incremento de los costes. La lectura va más allá de la coyuntura: cuando la carga administrativa desincentiva la puesta en marcha de proyectos y dificulta el crecimiento de los negocios existentes, se debilita la capacidad de renovación y desarrollo del tejido productivo.

El CGGA plantea una agenda de cinco prioridades

El estudio identifica también una contradicción especialmente significativa en relación con el proceso de digitalización administrativa. Mientras los gestores otorgan un modesto 5,8 sobre 10 a la afirmación de que la digitalización ha simplificado la gestión, conceden un 9,09 —la puntuación más alta de todo el Barómetro— a la afirmación de que las nuevas obligaciones digitales están trasladando trabajo administrativo desde la Administración hacia las empresas. El 58% de los encuestados considera, además, que VERIFACTU tendrá un impacto negativo o muy negativo sobre la competitividad del tejido empresarial más pequeño.

«El empresario se está convirtiendo, de facto, en un auxiliar administrativo no remunerado del Estado. El problema no es digitalizar la Administración. El problema es confundir digitalizar con resolver», ha subrayado el presidente del Consejo General, quien ha insistido en que la modernización administrativa exige rediseñar la lógica de servicio y no limitarse a cambiar el soporte.

A partir de este diagnóstico, el CGGA plantea una agenda de cinco prioridades: simplificación fiscal; proporcionalidad regulatoria para la micropyme; simplificación administrativa real con ventanilla única efectiva; recuperación de una atención administrativa eficaz y humana; y cumplimiento efectivo de los plazos de resolución de los expedientes. El Consejo General ha anunciado asimismo la creación de un Observatorio Permanente de la Competitividad del Pequeño Negocio, que dé continuidad a este trabajo y permita seguir la evolución de los problemas detectados en próximas ediciones del Barómetro.

«Los gestores administrativos llevamos décadas viendo cómo nuestros clientes libran esta batalla cada día. Ahora hemos puesto números a esa realidad. Y queremos que quienes tienen capacidad para cambiarla, Administraciones públicas y grandes empresas, asuman también su responsabilidad. Nosotros ya estamos allí. Esperamos que la sociedad y las instituciones también», ha concluido Santiago Ollero.