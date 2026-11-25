El secretario de Economía del Partido Libertario ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha explicado a los dirigentes políticos de la izquierda española los motivos por los que es bueno para la sociedad que haya muchos ricos. Este experto en la materia ha argumentado en poco más de un minuto su propuesta en la que deja claro que «así mejorar la economía para todos». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la publicación de este experto en economía que desmonta las proclamas de la izquierda con los millonarios.

Pedro Sánchez y el ala situada a la izquierda del presidente buscan la remontada a la desesperada en las elecciones de este domingo y por ello han puesto en el foco a los empresarios para ganar algunos votos tirando de populismo. Esta teoría de que los millonarios son el mal del país ha sido desmontada en poco más de un minuto por el secretario de Economía del Partido Libertario, que fue fundado en 2009 abogando por la libertad individual y el libre comercio en el mundo global.

«La izquierda no entiende el valor de los ricos», dice el titular del vídeo publicado en la red social TikTok por la cuenta @la.libertad.os.ha. «Por mucho que los socialistas traten de demonizar a los millonarios, cuanto más haya, menos pobres habrá», comienza diciendo en el vídeo en el que deja claro «que los ricos generan beneficios para la sociedad de dos formas».

«La primera es comerciando. Suelen ser empresarios líderes en su sector que ofrecen bienes o servicios con una relación calidad-precio o que sus clientes eligen masivamente. Es decir, ellos se enriquecen, pero a la vez consiguen que sus clientes se vean enormemente beneficiados», explica este experto, que también argumenta que: «Al tener mucho dinero, los millonarios están dispuestos a pagar muchísimo más por los bienes y servicios que ofrecen el resto de miembros de la sociedad. Por eso un camarero en Suiza gana el triple que uno en España, porque sus clientes tienen mucho dinero y están dispuestos a pagar muchísimo más por sus servicios».

¿Por qué la izquierda criminaliza a los millonarios?

Este experto en economía también explica en su vídeo los motivos por los que la izquierda criminaliza a los millonarios, además de para arañar algunos votos sabiéndose con las encuestas en contra en las elecciónes que se celebran este domingo 29 de noviembre.

«La izquierda criminaliza a los millonarios porque hay dos cosas que no entienden», dice antes de exponer su argumentación. «El comercio no es un juego de suma cero. Es decir, un rico no lo es a costa de empobrecer a las personas con las que comercia. Para que se produzca esta negociación, tienen que ganar ambas partes», dice como primer motivo.

«Segundo, el beneficio empresarial no es una imposición, es un premio que reciben solo los que mejor lo hacen en el mercado. Es decir, son los que mejor satisfacen las necesidades y preferencias de los consumidores», cuenta a la vez que explica que: «Y como la izquierda no sabe cómo satisfacer ni las necesidades ni las preferencias de la población, pues cargan contra los ricos porque les dejan en mal lugar».

«Y si puedes convencer a alguien de izquierdas, de por qué es bueno que en una sociedad haya muchos ricos de una forma sencilla, académica y sin crear malos rollos», finaliza en su intervención en un vídeo que, lógicamente, se ha hecho viral en las redes sociales.