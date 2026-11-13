Javier Collado e Iván Muñoz: quiénes son los verificadores de las entrevistas de Jordi Wild a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau

Jordi Wild ha entrevistado a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau en el podcast The Wild Project de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. En estas charlas ha contado con la ayuda de dos verificadores, Iván Muñoz y Javier Collado, para contrastar las declaraciones que han dado los candidatos.

Javier Collado Sánchez es licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y cuenta con un Máster en Análisis Político y Medios de Comunicación y un Doctorado en Historia Política y Social de Estados Unidos. Actualmente, es el responsable de Fin de Semana en Vózpopuli y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos.

A lo largo de su carrera, Collado ha ejercido también como jefe de Fin de Semana de El Español y periodista en el Economista. También ha pasado por Europa Press, Marca y Onda Cero. Todo ello según la información recogida en su cuenta de LinkedIn.

Iván Muñoz Sánchez también es periodista y estudió Comunicación Audiovisual en la misma universidad, la Rey Juan Carlos. Además, cuenta con el Máster de Adaptación al Profesorado. Actualmente, es redactor de información de última hora en Infolibre.

Al igual que Collado, Muñoz ha pasado por varios medios de comunicación, como El Español, Radio Libertad o Antena 3. También destaca por su labor como consultor de comunicación.

Iván Muñoz y Javier Collado han fiscalizado a las entrevistas a Sánchez, Feijóo y Colau. Santiago Abascal también estaba invitado, pero horas antes de grabar declinó la invitación, justificando su decisión en que «RTVE secuestró 40 minutos» de su entrevista con David Broncano y no quería que le ocurriera nada similar.