Abascal no irá a Jordi Wild tras ser cortado en ‘La Revuelta’: «Sólo aceptaremos entrevistas que se emitan completas»

Vox ha decidido no aceptar las condiciones de Jordi Wild tras los cortes a Santiago Abascal en La Revuelta: «Sólo aceptaremos entrevistas que den las respuestas completas», señalan desde la formación. Abascal no concederá finalmente la esperada entrevista al youtuber catalán prevista su grabación para este miércoles, tras la emisión del programa La Revuelta con 40 minutos eliminados al líder de Vox, donde se suprimieron, entre otros fragmentos, las respuestas a las clásicas preguntas de David Broncano sobre su patrimonio, sexo.

Según señalan fuentes de Vox, Santiago Abascal ha optado por «no ceder exclusiva su imagen y su discurso» para evitar «que el mensaje se manipule en plena campaña electoral», cancelando su cita con The Wild Project.

La formación exige a RTVE y a La Revuelta que emitan la entrevista completa incluyendo las respuestas íntegras de Abascal que fueron «censuradas» y que les faciliten el bruto de la entrevista para que Vox pueda divulgar los fragmentos libremente. «RTVE y El Terrat incumplen lo acordado y se niegan a publicar los 40 minutos suprimidos de la entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta. Ni siquiera en la plataforma digital RTVE play», señalan.

Desde Vox denuncian que «hay mensajes que quedaron excluidos, muy importantes sobre sanidad, defensa de lo público o energía». «El resultado es que el ente público está secuestrando 40 minutos de respuestas de nuestro candidato cuando deberían ser de dominio público», sostienen.

A partir de ahora, Abascal «sólo aceptará entrevistas que permitan la disponibilidad y uso de las respuestas», advierten, con el objetivo de «evitar el riesgo de»manipulación en plena campaña electoral». Según denuncia Vox, La Revuelta «incumplió su compromiso de no cambiar la naturaleza y formato habitual del programa». Los de Abascal se refieren, por ejemplo, a la eliminación de las preguntas clásicas que son signo de identidad de La Revuelta y que todos los entrevistados han respondido y que no emitieron del líder de Vox.

«Mientras ese material siga en sus manos, Vox queda expuesto a la manipulación que puedan hacer del contenido no publicado», añaden lo que les ha llevado, defienden, a «adoptar medidas para que no repita este atropello y perjuicio».

La decisión conlleva por parte de Vox «a suspender toda entrevista o grabación» mientras «no se asegure el derecho y autonomía» para disponer de las respuestas de Abascal. «Respetamos la independencia editorial del programa», advierten, pero exigen que «reciprocidad respecto a la imagen y contenido».

«Abascal no acudirá a ningún programa que pretenda tener un control en exclusiva de las respuestas, y que se reserve de cualquier modo el derecho a editar imagen y contenido, hacer los cortes y publicaciones que quiera, publicar el contenido total o parcialmente», anuncian.

«Por ello lamentamos comunicar la suspensión de la entrevista en The Wild Project», cuya grabación estaba prevista para este miércoles, justificando la cancelación en «la urgencia de proteger la reputación de Vox y sus candidatos en período electoral».