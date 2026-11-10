Abascal no cede ante Broncano en ‘La Revuelta’: «Sánchez es un dictador y no lo retiro»

Santiago Abascal ha protagonizado uno de los momentos televisivos históricos en RTVE en plena carrera electoral por el 29 de noviembre. El líder de Vox ha aceptado este lunes la invitación de David Broncano en el programa La Revuelta, donde ha hablado sin pelos en la lengua sobre inmigración y reinmigración, vivienda, prioridad nacional, la guerra entre sexos y la instrumentalización de la Guerra Civil.

«Sánchez es un dictador y no lo retiro», ha mantenido Santiago Abascal en su intervención, tras pedirle Broncano que no llame con ese término al presidente de España, Pedro Sánchez. «Sí, lo es. Un aprendiz de tirano, lo único que lo está conteniendo son las instituciones», ha advertido, señalando lo que ha llamado «el asalto» al poder judicial y la corrupción de la cúpula del PSOE. «Están en la cárcel», ha recordado a José Luis Ábalos, el ex ministro de Transportes.

«Este gobierno es enemigo número uno de lo público», ha sostenido en el Teatro Albéniz, donde se ha grabado la entrevista emitida en la cadena pública. Por primera vez, el público de La Revuelta ha roto su homogeneidad y la dirección del programa ha permitido que tanto una empresa externa como Vox gestionaran las invitaciones.

Un formato que no ha terminado por convencer al presentador al revelarse que los postulados sobre inmigración y la invasión de Ceuta por parte de Marruecos eran secundados por el público asistente. Broncano se ha extendido más de lo previsto: más de dos horas de grabación –incluyendo la previa con el público y un cómico– para un formato entre 75 y 80 minutos. La producción se ha visto obligada a cortar la entrevista.

Broncano lo ha advertido al final de la entrevista. Algo que no ha sentado bien ni al público ni a Abascal, que lo ha percibido como una amenaza a censurar alguno de sus postulados.

«Sé que has recibido presiones por entrevistarme y que muchos te han dicho que dabas voz al fascismo», ha denunciado Abascal ante la censura mediática contra Vox, que invitados como el cineasta Pedro Almodóvar optaron por imponer al líder de la formación la pasada semana desde el mismo plató. «Nunca se solidarizan cuando nos agreden con piedras en la calle. ¿Quién es el violento?», ha sostenido.

Como es costumbre entre los invitados, Abascal ha llevado al plató un regalo para Broncano. El líder de Vox ha escogido una bandera de Ceuta: «Ahora es la mayor prioridad nacional, la soberanía de España». El dirigente ha confesado la multitud de sugerencias que ha recibido estos días sobre el obsequio que debía llevar a La Revuelta.

El regalo de @Santi_ABASCAL a Broncano al comenzar @LaRevuelta_TVE: “Te regalo la bandera de Ceuta. Ya van 100 días de invasión allí y me gustaría que la mantuvieseis hasta que se recupere”. #AbascalEnLaRevuelta https://t.co/22HrlU566P — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 9, 2026

«Algunos me decían una piedra grande, como las que nos tiran los radicales. Otros un lanzallamas, para cuando gobernemos. Y otros una caja vacía para que vayáis recogiendo las cosas», ha bromeado.

Abascal ha podido mostrar su lado más humano en momentos poco habituales del líder ante las cámaras. Se ha solidarizado con el periodista tras confesarle que le afectaron las críticas de miembros de Vox contra su fichaje en RTVE. «Lo siento, pagamos contigo las decisiones de la cúpula del Gobierno», ha señalado.

Pese a ser un programa cómico, en esta ocasión, el tono serio pocas veces se ha marchado de la conversación, con largas intervenciones por parte del periodista y pocas preguntas claras y directas hacia Abascal, recriminándole sus postulados políticos. Abascal lo ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, pidiendo a Broncano que no le interrumpiera. «No digas sobre mí lo que no es ni he dicho», ha expresado en más de una ocasión.

El toque de humor lo ha terminado por poner Abascal al cierre de la entrevista, uno de los momentos más aplaudidos por el público. «No te voy a desear suerte», ha reconocido Broncano. Abascal por su parte, sonriendo, se ha permitido un momento de comicidad.

«Yo sí, porque vas a necesitarla», ha contestado entre carcajadas. «Perdona», ha continuado, mientras se reía, «a veces me sale un punto de cómico, que es el que tú has perdido en esta entrevista». Con este zasca, Abascal ha cerrado un capítulo pendiente en TVE, que ha hecho que Broncano en un primer momento abandonase el escenario sin despedirse del público. Momentos después, ha regresado a las tablas para saludar a los invitados.