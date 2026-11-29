Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), los dos municipios que han dado nombre a las mayores tragedias ferroviarias de 2026 en España, han dado la espalda al PSOE en las elecciones generales de este 29 de noviembre. Los socialistas han perdido 6,65 puntos en la localidad cordobesa y 3,40 en la toledana, mientras Vox ha crecido en ambas y el PP ha ampliado su ventaja en Adamuz y ha retenido la primera plaza en Urda cosechando más votos.

En Adamuz, con el 65,51% de los votos escrutados al cierre de esta información, el PP ha obtenido 759 papeletas, el 43,19%, frente al 40,50% de 2023. El PSOE ha caído hasta el 29,88%, con 525 votos, después de haber logrado el 36,53% hace tres años.

Según los datos del Ministerio del Interior, la candidatura socialista baja 6,65 puntos porcentuales en la localidad cordobesa. Vox, con 250 votos, ha escalado del 9,81% al 14,22%.

La participación ha sido otro de los datos destacados. En las mesas escrutadas ha alcanzado el 83,03%, 6,74 puntos más que en 2023, cuando se quedó en el 76,29%.

Tras los tres primeros se han situado Frente Amplio, con 78 votos (4,43%); Adelante Andalucía, con 70 (3,98%), y SALF, con 46 (2,61%). Las tres figuran en la tabla oficial como «Sin candidatura en 2023».

Sumar, que hace tres años reunió en el municipio 292 votos y el 11,69%, no ha concurrido esta vez con esa marca.

Elecciones en Urda

En Urda, con el recuento al 100%, el PP ha vuelto a ganar con 608 votos, el 38,26%. Son 22 papeletas más que en 2023, aunque su porcentaje ha retrocedido ligeramente, 0,14 puntos.

El PSOE ha bajado de 535 a 503 votos y del 35,05% al 31,65%, un descenso de 3,40 puntos. Vox ha protagonizado el mayor avance: ha sumado 117 votos, hasta los 405, y ha pasado del 18,87% al 25,48%.

El crecimiento de Vox no se ha producido en desmedro del PP, que ha conservado casi intacto su porcentaje. La distancia entre socialistas y Vox, en cambio, se ha estrechado de 247 votos a solo 98.

La afluencia también ha aumentado. Han votado 1.635 de los 1.897 electores, el 86,18%, frente al 81,35% de 2023. Ha habido 46 votos nulos y 14 en blanco.

Sumar, que obtuvo 98 votos (6,42%) en 2023, tampoco se ha presentado en Urda. Frente Amplio ha logrado 23 votos y SALF, 19.

Ambos municipios comparten un mismo patrón: retroceso socialista, avance de Vox y más votantes que hace tres años.

Accidentes ferroviarios

Adamuz ha sido escenario del primero de los dos siniestros. El 18 de enero de 2026, un Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid descarriló, invadió la vía contigua y chocó con un Alvia que circulaba en sentido contrario.

El accidente costó la vida a 46 personas y dejó 152 heridos. Ha sido el más grave en España desde el de Angrois, en 2013, que causó 80 muertos.

Nueve meses después, el 28 de octubre, un AVE de Renfe alcanzó a un Iryo en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Sevilla, a la altura de Urda. El Centro Integrado de Datos ha cifrado en 69 los fallecidos, 54 españoles y 15 extranjeros.

El 3 de noviembre, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció en la Diputación Permanente del Congreso su dimisión y su renuncia a figurar en las listas del 29N. Definió su salida como una “medida necesaria y positiva”.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, replicó que la renuncia llegaba “116 muertos tarde”, en alusión a las víctimas de Adamuz y Urda.

En Urda, entre el choque de los dos trenes y la apertura de los colegios electorales han mediado 32 días. En Adamuz, 315. En ambos casos, los vecinos han acudido a votar en mayor número que en 2023, como si la cita con las urnas hubiera adquirido un peso distinto.