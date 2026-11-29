La jornada electoral de este domingo 29 de noviembre entra en su recta final y millones de españoles están pendientes de una de las grandes incógnitas de estos comicios, ya que quién conseguirá más apoyos y cómo quedará configurado el Congreso de los Diputados. Una vez cierren los colegios electorales, comenzará el escrutinio de las papeletas, un proceso que permitirá conocer progresivamente los resultados de las elecciones generales. Aunque el recuento arranca a las 20:00 horas en buena parte del país, habrá que esperar una hora más para empezar a conocer los primeros datos provisionales nacionales.

¿A qué hora empieza el recuento de votos?

Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el escrutinio comienza inmediatamente después de finalizar la votación. En la península y Baleares, los colegios electorales cierran a las 20:00 horas, por lo que será a partir de ese momento cuando los miembros de las mesas comiencen a abrir los sobres y contabilizar las papeletas.

El procedimiento se realiza primero con las papeletas del Congreso de los Diputados y después con las del Senado. El presidente de cada mesa extrae los sobres uno a uno, lee en voz alta el nombre de la candidatura o del candidato y muestra las papeletas a los vocales, interventores y apoderados presentes. El recuento es público, por lo que cualquier ciudadano puede presenciarlo siempre que no interfiera en su desarrollo.

¿Por qué los primeros resultados llegan a las 21:00 horas?

Aunque el escrutinio comienza a las ocho de la tarde en la mayor parte de España, Canarias tiene una particularidad horaria. Sus colegios electorales también cierran a las 20:00 horas, pero siguiendo el horario insular, lo que supone una hora más tarde respecto a la península.

Por este motivo, el Ministerio del Interior ha establecido que la difusión de los primeros resultados provisionales de las elecciones generales del 29N comience a partir de las 21:00 horas (hora peninsular). Así, se evita publicar datos nacionales mientras todavía hay ciudadanos ejerciendo su derecho al voto en el archipiélago canario.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

El recuento que se sigue durante la noche electoral ofrece resultados provisionales, aunque el porcentaje de votos escrutados alcance el 100%. Los datos definitivos llegan después del escrutinio general, que realizan las juntas electorales provinciales a partir del quinto día posterior a las elecciones.

Este procedimiento incorpora también el voto de los españoles residentes en el extranjero (CERA), que puede resultar determinante cuando algunos escaños se deciden por diferencias muy pequeñas. Por lo tanto, aunque durante la noche del domingo se podrá conocer una primera fotografía del resultado electoral, habrá que esperar al proceso oficial de revisión para tener los resultados definitivos del 29N.