En la tarde de hoy, un apoderado de Vox de la localidad jienense de Pegalajar ha denunciado a su alcalde socialista, Manuel Carrascosa, por estar «repartiendo sobres con candidaturas preparadas en la puerta», tal y como indica la denuncia a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En la misma, se solicita que «se investiguen los hechos», asegurando «que hay pruebas que podrían aportar».

En la localidad de Pegalajar (Jaén), de poco más de 2.800 habitantes y gobernada por el PSOE desde 2019, se ha vivido un momento de gran tensión a las puertas de un colegio electoral. El regidor socialista, Manuel Carrascosa, quien se encontraba a las puertas del centro cultural del municipio, ha sido denunciado por un apoderado de Vox. «Estaba ejerciendo de apoderado en una mesa electoral y mi sorpresa ha sido encontrarme al alcalde repartiendo sobres cerrados con candidaturas ya preparadas», asegura el denunciante a OKDIARIO.

«Estaba repartiendo los sobres a sus paisanos y conocidos justo en la puerta del centro cultural de la localidad», asegura el apoderado de Vox. Éste se percató de que el alcalde llevaba en el bolsillo derecho de su abrigo multitud de sobres, tanto del Congreso como del Senado. «Le he advertido de que eso era una ilegalidad, como recoge la LOREG, y me he dirigido a la mesa para hacer el correspondiente informe, la denuncia y dejar constancia de ello», ha explicado el simpatizante de Vox a OKDIARIO.

Vulneración del artículo 53 de la LOREG

La denuncia ha sido presentada por Vox en el 2º distrito, sección 001, mesa A del centro cultural de Pegalajar, donde se han celebrado las Elecciones Generales de este 29-N. La misma es clara a la hora de señalar la incidencia constatada por el afiliado de la organización política de Abascal: «Vulneración del artículo 53 de la LOREG». Los hechos tuvieron lugar a las 12:25 horas de la tarde.

«El alcalde titular del consistorio repartiendo sobres con candidaturas preparadas en la puerta exterior», señala también la denuncia dentro del apartado en el que se refleja la incidencia detectada. Del mismo modo, el denunciante ha solicitado la «investigación de los hechos» a través de «pruebas que se podrían aportar» y a las que OKDIARIO también ha tenido acceso.

Manuel Carrascosa, alcalde socialista de Pegalajar, lleva gobernando esta localidad jienense desde junio de 2019, cuando accedió a su primer mandato como regidor, sucediendo al popular Juan Merino Torres. Posteriormente, en 2023, revalidó su cargo, encadenando dos legislaturas consecutivas al frente del Ayuntamiento de este municipio de poco más de 2.800 personas.