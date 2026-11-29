Díaz Ayuso ha acudido a votar al IES Fortuny, donde ha expresado que espera que siga habiendo participación, indicando que le «encanta ver las calles de Madrid llenas de gente que está yendo con muchísima ilusión a las mesas». Asimismo, ha señalado que espera con mucha «ilusión» a que llegue la noche.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha manifestado que está muy emocionada por la participación en la jornada electoral y, con un «viva la democracia», ha terminado sus breves palabras.

Durante su llegada, la dirigente madrileña fue recibida por varios vecinos que estaban esperando su turno para ejercer su derecho al voto y por apoderados del Partido Popular, quienes corearon «Viva Ayuso».

La participación a las 14:00 horas alcanza el 45,7%, un dato histórico en comparación con 2023

Los datos de participación de las elecciones generales a las 14:00 horas han alcanzado un 45,7%, lo que supone un incremento de casi cinco puntos respecto a los comicios de julio de 2023, cuando a la misma hora ha votado el 40,84% del electorado, sin contar los votos emitidos por correo, que se incorporan al cierre de la jornada electoral.

Correos ha admitido 1.012.033 solicitudes de voto postal, lo que supone un descenso del 59% respecto a las elecciones de 2023, aunque representa un aumento del 8,86% en comparación con los comicios de noviembre de 2019.