A las 14:00 de la tarde, la participación registrada es de 45,74%, lo que significa que ha aumentado 5,26 puntos con respecto a los últimos comicios, del 23 de julio de 2023. Hace tres años, a esta misma hora, la participación registrada era de un total de 40,48%, lo que suponía que un total de 14.226.892 votantes habían ejercido su derecho al voto, frente a los 15.663.302 que lo han ejercido este 29-N hasta las 14:00 h.

La Comunidad Valenciana es la que mayor participación registra a esta hora. De hecho, dos de sus tres circunscripciones electorales superan el 50% de participación (Valencia, con un 51,55% y Castellón con 51,38%), mientras que Alicante roza el 50% con una participación del 49,81%.

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