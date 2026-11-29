Abascal pide una participación masiva «para que no haya que arrepentirse mañana»
La presidenta de la mesa abandona su puesto para no dar la mano a Abascal
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha animado a toda la población a votar masivamente en esta jornada electoral y ha pedido una «participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana». El candidato de Vox, que ha votado en el colegio madrileño Pinar del Rey sobre las 11:30 h de la mañana, ha llamado incluso «a los abstencionistas que nunca han votado porque no confían en el sistema, porque no confían en ningún partido político», para que acudan este 29-N.
Abascal ha insistido en que «ya lo he dicho todo en estas elecciones» y ha añadido que «Yo doy por bueno lo que los españoles voten». Instantes antes de introducir su voto en la urna, la mujer que ejercía como presidenta de mesa se ha levantado y ha abandonado su puesto, según ha aclarado a los presentes «para no tener que darle la mano».
El líder de Vox, que ha sido recibido por algunos de sus seguidores al grito de «¡Vamos, presi! ¡Hay que acabar con ellos!», todas aquellas personas que tienen derecho a voto puedan ejercerlo de manera libre y pacífica en unas elecciones sin ningún tipo de violencia, sin ningún equipo de incidentes».
Santiago Abascal, que ha acudido a su colegio electoral acompañado de sus dos hijos mayores, ha insistido: «Creo que una participación masiva pasa por encima de cualquier tipo de trampa, grande o pequeña, de cualquier tipo de intimidación, y eso es a lo que estoy animando». Por todo ello, ha dicho, espera «que todo el mundo acuda a votar».