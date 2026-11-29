Ada Colau llama a votar en masa porque «estas no son unas elecciones cualquiera, hay mucho en juego»
La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha votado este domingo hacia las 11.00 horas en el Institut La Sedeta, situado en la calle Indústria de Barcelona.
A su salida del colegio electoral, la ex alcaldesa de Barcelona ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a las urnas «en masa», subrayando que estas no son unas elecciones cualquiera y que «hay mucho en juego».
Colau ha animado a votar «con ilusión y orgullo» y ha dirigido un mensaje especialmente a las mujeres: «Es un día en el que las mujeres tienen que alzar la voz, no va a estar calladitas. Creo que ellas tendrán la última palabra de estas elecciones» ha asegurado este domingo.
La candidata ha destacado también el papel de Cataluña, afirmando que «nunca se ha puesto de perfil» y expresando su deseo de que continúe así. Además, ha señalado que durante la campaña algunos han intentado movilizar el odio o el miedo, y ha insistido en que lo más importante es que la gente vaya a votar de forma masiva.